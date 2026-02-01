Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de la mesa de trabajo que se desarrolló a principios de enero y que encabezó el gobernador Claudio Vidal junto a integrantes de su gabinete con referentes del sector productivo de la provincia, se confirmó un nuevo encuentro.

Cabe recordar que durante el encuentro, Vidal estuvo acompañado por la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay; y el titular de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), Christian Andrés Brizic, recibió a las autoridades de las distintas instituciones que agrupan al sector agrícola-ganadero, quienes expusieron detalles del actual panorama que atraviesan en la provincia y cuáles son las perspectivas que poseen para los próximos meses.

La presidenta de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Alejandra Suárez del Solar, calificó al encuentro de positivo y destacó la apertura al diálogo por parte del Gobierno Provincial. “Fue una muy buena reunión y estamos muy agradecidos por haber podido participar. En esta oportunidad, pudimos estar presentes todas las Sociedades Rurales del interior de la provincia. Asimismo, estuvo la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS), RENATRE, los frigoríficos y el sector lanero. Estuvimos todos los sectores productivos de la provincia”, detalló.

Por su parte, Juan Carlos Martínez, presidente de la Sociedad Rural de Las Heras, señaló: “Entre todos pudimos unificar criterios de toda la parte productiva e informar acerca de los problemas que acarrea la sequía en algunos departamentos. Nos pareció oportuno por parte del Gobierno abordar el tema de los campos abandonados y esperemos poder avanzar para salvar los campos que hoy están en actividad”.

La nueva reunión tendrá lugar este miércoles en el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria con la finalidad de analizar los recursos que permitan fortalecer a la actividad agrícola y ganadera, y generar nuevas oportunidades en Santa Cruz.