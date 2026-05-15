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La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, estuvo en la Comisión Laboral de la Cámara de Diputados de Santa Cruz y explicó qué sucede con el traslado del avión Cessna 206 recuperado en un operativo antinarcóticos en la provincia de Santa Fe, información dada a conocer en exclusiva por La Opinión Austral.

La nave tendrá como destino la Escuela Industrial N° 6 “X Brigada Aérea” de Río Gallegos para prácticas profesionalizantes.

Desde el CPE precisaron a La Opinión Austral que el pedido formal para iniciar el traslado ya se realizó y se confirmó oficialmente que será Vesprini la firma que trasladará la aeronave desde la ciudad de Rafaela -lugar donde se encuentra en resguardo- hasta Río Gallegos.

Tapa de La Opinión Austral.

La fecha del traslado aún no fue definida, debido a que el trámite está actualmente en manos de la Justicia Federal. Una vez que se defina, se informará a Gendarmería Nacional para que a su vez notifique a la empresa de transporte y al Consejo Provincial de Educación que se ha autorizado el ingreso al predio en que se encuentra en resguardo la aeronave.

Al respecto, semanas atrás, la directora provincial de Educación Técnica, Sandra Ortiz, informó que desde el CPE se encuentran en pleno desarrollo las gestiones administrativas y logísticas destinadas a garantizar el traslado de la aeronave. Es importante destacar que la institución recibirá, a través de la Escuela Industrial N° 6, el bien en carácter de depositario.

El traslado de la aeronave, matrícula CP-3487, se realizará desde Santa Fe, en cumplimiento del fallo judicial que dispuso su entrega con fines educativos. En ese sentido, Ortiz destacó que el proceso administrativo se realiza desde el organismo educativo provincial y remarcó que el Gobierno de la Provincia asumirá los costos que demande el traslado del avión, garantizando así su incorporación al sistema de formación técnica.

El traslado de la aeronave se realizará desde Santa Fe, en cumplimiento del fallo judicial.

Actualmente, Santa Cruz cuenta con la única tecnicatura en aeronáutica del país que no posee aviones propios, una condición clave para mejorar la calificación de un mecánico aeronáutico ante la ANAC.

En ese contexto, la llegada de esta aeronave representa una herramienta fundamental para la capacitación práctica de los estudiantes. El Cessna será utilizado para prácticas reales de formación técnica aeronáutica, por lo que deberá ser trasladado por vía terrestre desde Rafaela hasta Río Gallegos.