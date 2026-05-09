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La reunión de comisión entre el Consejo Provincial de Educación y ADOSAC se realizará finalmente el próximo lunes. El encuentro estaba pautado originalmente para este sábado, según lo informado en la última audiencia entre el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger y la comisión directiva de la entidad sindical.

De acuerdo a lo señalado con anterioridad, el eje de la discusión se centrará en tres puntos clave. El gremio reclama la devolución de los montos descontados por días de paro. También se busca definir una fecha para la reapertura de las paritarias salariales. Además, se tratará la reactivación de las Subcomisiones de Trabajo.

Nuevo congreso

Desde el gremio docente informaron a La Opinión Austral que realizarán un congreso provincial este domingo para analizar el nuevo plan de lucha. La situación es crítica debido al impacto de los descuentos esalariales . A este escenario se suma la ausencia de aumentos salariales durante los últimos cinco meses, precisaron desde el gremio.

La entidad sindical denunció recientemente la “falta de avances en las negociaciones” y señalaron que padecen un “congelamiento en sus haberes desde enero”.

Salarios

ADOSAC informó que en lo que va del año la pérdida salarial del sector ronda el 15% ante los niveles inflacionarios registrados en la región patagónica, mientras que recuerdan que el año pasado hubo recupero del poder adquisitivo pero aseguran que quedaron un 40% por debajo del costo de vida según los registros informados por la Universidad San Juan Bosco.

De esta manera, los maestroas aseguran que demandarán un icremento salarial del orden del 55% en la audiencia que el gobierno habilite la negociación salarial.