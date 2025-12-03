Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del nuevo conflicto docente en Santa Cruz, volvió a quedar en evidencia una contradicción central dentro de la postura sindical de ADOSAC, señalaron desde el Gobierno provincial.

“El gremio reclama ahora por la aplicación de los descuentos salariales, a pesar de que dichos descuentos formaban parte de la propuesta del Gobierno provincial incluida en el último acta paritaria”, se indicó.

En esa instancia, “ADOSAC comunicó expresamente que no aceptaba la propuesta del Gobierno, lo que implicaba rechazar todos los puntos, incluidos los mecanismos de resguardo y los propios descuentos”.

Diálogo

Sin embargo, días después, el sindicato sostuvo que “esos descuentos no deberían aplicarse, desconociendo un punto que ya había estado acordado en el marco del diálogo paritario”.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la convocatoria al diálogo se realizó bajo la premisa de “con los alumnos en las aulas”, buscando priorizar la continuidad pedagógica y la previsibilidad del sistema educativo.

“La situación abre un nuevo capítulo en el conflicto docente, donde una vez más quedan expuestas las tensiones entre el pedido gremial y los compromisos asumidos en las instancias formales de negociación”, precisó Gobierno.