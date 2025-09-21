Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario de Legal y Técnica del municipio de Río Gallegos, Gonzalo Chute, se refirió a los dichos del oficialismo provincial respecto al fallo del juez Marcelo Bersanelli por el amparo que suspendió las ternas para el Tribunal Superior de Justicia.

Al respecto, habló de una “reacción irreflexiva, impulsiva, fuera de contexto, del gobernador y los diputados de SER, no es sana”, dijo.

“Me gustaría saber qué opinan los ternados al TSJ por Vidal sobre este llamado a desconocer resoluciones judiciales. Estaría bueno que se expresen al respecto, ya que el día de mañana, si finalmente se tratan las ternas, deberán impartir Justicia imparcial e incluso alguna vez tendrán que decidir contra el gobernador, les guste o no”, expresó el funcionario.