Pablo Grasso se encuentra recorriendo la zona norte provincial. Este viernes estuvo en Caleta Olivia, a pocas horas que cierre de listas de candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Se refirió al tema electoral y también a la realidad nacional y provincial.

“Nosotros conocemos la realidad de cada ciudad y Caleta Olivia es la puerta de ingreso a la provincia”, sostuvo en radio Premisa, sobre la casa de Río Gallegos en esa localidad. Luego, mencionó que se tienen que empezar a discutir en serio qué tipo de provincia queremos para los santacruceños.

Por ejemplo “defender lo que nos costó tanto” y añadió que “llegó el momento de reflexionar sobre lo que está sucediendo para poder reconstruir nuestra historia”. El intendente de la capital provincial manifestó que está contando cómo se gestiona la ciudad para “ofrecer una alternativa distinta”, dijo.

También cuestionó al gobierno nacional que llegó diciendo que “iba a terminar con la casta y ajustaron a los viejos y, después, el gobierno de la provincia dice que los maestros van a ganar como petroleros, pero echaron a 4 mil petroleros”.

Sobre el cierre de las listas, Grasso afirmó: “El peronismo va a ir con peronistas, nosotros no vamos a ir a buscar prestados a nadie” y sintetizó: “Vamos a poner gente que nos defienda, que defienda a Santa Cruz” y le hizo una pregunta al oficialismo provincial: “¿Qué les pasa muchachos? ¿Se pierden con las luces de la ciudad? ¿Les gusta tomar cafecito en Puerto Madero?”, expresó.

En ese mismo sentido, afirmó: “No podes votar en contra de la educación pública, haberle dado los superpoderes al desquiciado del presidente (Javier Milei)”. Al respecto, alertó que el mandatario nacional puede hacer y decir las cosas que dice “porque a la gente no le propusimos otra cosa” y se diferenció: “No somos eso la dirigencia política”, en referencia a los insultos y agravios de Milei.

Grasso también propuso reconstruir el Estado y la cultura de trabajo del empleado público: “Lo hice con los trabajadores municipales de Río Gallegos”, señaló. Tras decir que todavía falta porque “antes nos ayudaban y ahora no”, manifestó que “se transformó ésta dirigencia nacional y provincial en que ellos son los buenos y el 70% son los malos”. “Toman como malos a los que no piensan como ellos, que piensan que está mal que se vaya YPF, que está mal que digan que los trabajadores de la salud atienden en bata y pantuflas, que está mal que a los empleados públicos les digan que si no les gusta, se vayan al privado…, insistió.