Ante un recinto repleto, el abogado y analista financiero Carlos Maslatón se presentó en el Teatro del Obispado de Río Gallegos para inaugurar el ciclo de charlas “Desde el Sur”, organizado por el municipio. La jornada buscó generar un espacio de debate y reflexión sobre los desafíos sociales, políticos y económicos que atraviesa Argentina en medio de la crisis actual.

En ese contexto, La Opinión Austral entrevistó al intendente Pablo Grasso, quien se refirió a algunos de los puntos tocados por el economista. Al respecto, sostuvo que uno de los objetivos es dinamizar el pensamiento, “sentar en el debate a diferentes fuerzas políticas, formadores de opinión, analistas políticos y, en este caso, un economista”, comenzó.

Grasso: “Es un especialista que está adentro, que lo vive, que vio todos los procesos, está diciendo lo mismo que pensamos nosotros”, aseguró. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Seguidamente, el jefe comunal subrayó que se habló sobre cómo está viviendo el país esta crisis económica. “Desde el gobierno nacional y provincial te venden una cosa, y la lógica de la economía te está marcando que (ese plan) no sirve para nada”, y señaló: “La idea es entender de gente que vive la economía de forma diaria, un hombre de la bolsa de Buenos Aires, que está perfeccionándose todo el tiempo en moneda virtual, etc., y tener una mirada totalmente distinta”.

Más adelante, Grasso se refirió a lo que más le preocupó de lo que dijo Maslatón: “Que esto no va para ningún lado, lo que vemos nosotros, lo que vemos en los diarios, lo que ve la gente que está luchando, que no llega a fin de mes porque la situación está cada vez peor” y añadió: “Es un especialista que está adentro, que lo vive, que vio todos los procesos, está diciendo lo mismo que pensamos nosotros”, aseguró.