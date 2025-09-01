Your browser doesn’t support HTML5 audio
El personal nucleado en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la Argentina (ATSA), informó este lunes que hará un paro de 24 horas en todos los hospitales de la provincia, en el marco de un plan de lucha por aumento de salarios.
Según dieron a conocer en una nota, la medida responde al pedido de “la apertura urgente de la paritaria salarial, falta de firmas y retraso en los pagos de los viáticos, arancelamiento, módulos, etc.”.
En el escrito, dirigido a las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, hoy en manos de la ministra María Ross, aclararon que garantizarían las guardias mínimas.
Sin embargo, horas más tardes el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz dictó una conciliación obligatoria que alcanzó a todos los sindicatos de la paritaria sectorial de Salud, ATSA, ATE, APROSA, APAP y UPCN.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario