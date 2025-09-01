Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El personal nucleado en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la Argentina (ATSA), informó este lunes que hará un paro de 24 horas en todos los hospitales de la provincia, en el marco de un plan de lucha por aumento de salarios.

El anuncio de paro de 24 horas de ATSA.

Según dieron a conocer en una nota, la medida responde al pedido de “la apertura urgente de la paritaria salarial, falta de firmas y retraso en los pagos de los viáticos, arancelamiento, módulos, etc.”.

En el escrito, dirigido a las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, hoy en manos de la ministra María Ross, aclararon que garantizarían las guardias mínimas.

La conciliación obligatoria dictada por Trabajo de la provincia.

Sin embargo, horas más tardes el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz dictó una conciliación obligatoria que alcanzó a todos los sindicatos de la paritaria sectorial de Salud, ATSA, ATE, APROSA, APAP y UPCN.