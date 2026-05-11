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Entidades sindicales que representan a un segmento de los trabajadores de Santa Cruz anunciaron por separado un plan de lucha de 96 horas para esta semana. Si bien se trata de reclamos diferentes, coinciden en demandar una urgente convocatoria a la apertura de paritarias salariales.

Administración Central

APAP notificó al Ministerio de Trabajo de Santa Cruz que a partir de este martes iniciará un paro de 96 horas en todos los sectores que representan a los trabajadores. Es decir, la medida tendrá fuerte impacto en la Administración Central y en la salud pública, entre otros.

Otro de los gremios de la Administración Central que replicará igual medida de fuerza es ATE Santa Cruz. “Seguimos en plan de lucha por apertura de paritarias ya”, comunicó el sindicato mediante sus redes sociales.

Salud

En otro orden, ATSA —gremio que representa a los enfermeros— anunció también un plan de lucha de 96 horas para esta semana. La huelga se replicará en todo el sistema de salud pública de Santa Cruz. La entidad, que tiene como secretaria general a Silvia Leiva, demanda un salario inicial de $ 2,5 millones.

Judiciales

El Sindicato de Empleados Judiciales profundizó sus demandas y lleva adelante un plan de lucha de 120 horas. Las medidas de fuerza iniciaron el lunes y se extenderán hasta el viernes inclusive. La demanda es idéntica a los otros sectores: apertura de paritaria salarial en lo inmediato.

Docentes

En tanto, se recuerda que la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) anunció la profundización de sus medidas de fuerza tras un encuentro de comisiones con el Consejo Provincial de Educación (CPE) que culminó sin acuerdos. La audiencia inició pasadas las 10:00 en la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz.

Los maestros anunciaron en conferencia de prensa que este martes inicia un paro de 96 horas y se extenderá hasta el viernes inclusive, denunciando lo que consideran una “actitud dilatoria” por parte del Gobierno.