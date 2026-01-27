Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Representantes del Frente Sindical de Santa Cruz solicitaron al Banco Santa Cruz la implementación de una mejora en la línea de crédito destinada a que los empleados públicos puedan ordenar sus finanzas y salir del sobreendeudamiento. El pedido se dio a conocer durante una conferencia de prensa en Río Gallegos, tras una reunión con autoridades provinciales, y se enmarcó en un escenario de caída del poder adquisitivo, falta de paritarias y aumento sostenido del endeudamiento familiar.

La iniciativa, impulsada por el gremio La Bancaria, propone una “limpieza de recibo de sueldo”, un mecanismo de consolidación de deudas que permitiría unificar múltiples descuentos en una sola cuota mensual, con una tasa de interés sensiblemente menor a la actual. Según los sindicatos, se trata de una herramienta clave para que los trabajadores puedan llegar a fin de mes y recuperar previsibilidad económica.

Sanear deudas

La secretaria general de La Bancaria en Santa Cruz, Griselda Fabregat, explicó que actualmente existe una línea de crédito en el Banco Santa Cruz, pero con una tasa cercana al 80%, lo que la vuelve inaccesible para la mayoría de los empleados públicos. El planteo sindical apunta a reducir ese interés.

“Sabemos que la que la tasa de fondeo del Banco está cerca del 30% y lo que pretendemos de que esta tasa llegue lo más posible a este número para que todas las familias santacruceñas, especialmente los empleados públicos, los que cobran a través del Banco Santa Cruz, puedan acceder y limpiar y sanear todas sus deudas y poder llegar a fin de mes o por lo menos llevar un poco de más tranquilidad”.

Griselda Fabregat llevó el plan a Gustavo Martínez, representante del Ejecutivo en el Banco Santa Cruz. FOTO: JUAN PALACIOS /LA OPINIÓN AUSTRAL.

La idea es que el banco otorgue un nuevo préstamo para cancelar todas las deudas previas que hoy se descuentan del sueldo. En lugar de cinco o seis descuentos, el trabajador tendría una sola cuota, más baja y manejable. El objetivo central es aumentar la liquidez mensual de las familias santacruceñas y reducir la presión financiera que hoy absorbe gran parte de los salarios.

La dirigente confirmó que la ministra de Gobierno y el diputado provincial que participaron de la reunión en la que participaron los integrantes del Frente Sindical vieron la propuesta con buenos ojos, al igual que el representante del Poder Ejecutivo en el directorio del banco, Gustvao Martínez.

“Recién acabo de venir de una reunión con Gustavo Martínez, se lo acabo de presentar y también va a acompañar esta medida. Ahora falta que la parte del Banco Santa Cruz también ponga de su parte y podamos rápidamente poder avanzar sobre este tema”, subrayó.

Endeudamiento, tarjetas y un contexto financiero crítico

El reclamo sindical se da en un contexto de fuerte crecimiento del uso de tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos. Más del 50% de los usuarios paga solo el monto mínimo, una práctica que alivia en el corto plazo, pero que dispara intereses y agrava el endeudamiento. Esta dinámica empuja a miles de personas a ingresar en registros de morosidad y deteriora su historial crediticio.

Especialistas advierten que la consolidación de deudas es una de las herramientas más eficaces para ordenar las finanzas personales, siempre que se realice con tasas razonables. En ese sentido, la propuesta de una “limpieza de recibo de sueldo” con una tasa baja aparece como una alternativa concreta frente a un escenario de salarios ajustados y consumo restringido.

Alerta sindical

El pedido de este crédito especial se sumó a un reclamo más amplio del Frente Sindical por la situación salarial en la provincia. Miguel Del Plá, paritario por el gremio de ADOSAC, señaló que el presupuesto provincial no contempla aumentos salariales y que el Gobierno aún no convocó a paritarias, pese a que los acuerdos vigentes ya vencieron.

“Necesitamos salir de la pobreza. Hay miles de trabajadores por debajo de la línea de pobreza en Santa Cruz y no se puede interrumpir el proceso de recuperación salarial”, afirmó Del Plá. En la misma línea, Pedro Mansilla, secretario general del SOEM, advirtió que 2026 será un año complejo si no existe una política salarial clara y fondos para recomponer ingresos.

Los sindicatos también expresaron preocupación por la situación de la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales, y reclamaron participar de cualquier debate o modificación que involucre derechos previsionales y de salud de los trabajadores.

Esos puntos fueron parte del temario que tuvieron con el diputado Pedro Luxen, futuro jefe de gabinete de Claudio Vidal; y María Belén Elmiger, ministra de Gobierno, quienes descartaron que en las próximas sesiones de la Cámara de Diputados vayan a impulsar reformas en la cajas provinciales.

Reforma laboral

Durante la conferencia, los dirigentes también ratificaron su rechazo a cualquier intento de reforma laboral que recorte derechos y reclamaron un paro nacional el día que el tema se trate en el Congreso. Además, expresaron su preocupación por posibles cambios en la Ley de Glaciares nacional y provincial y defendieron la soberanía sobre los recursos naturales y los puertos de la región.