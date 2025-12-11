Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A través de la Nota GOB N° 040, fechada el 9 de diciembre de 2025, el gobernador Claudio Vidal propuso oficialmente ante la Cámara de Diputados a la abogada Guadalupe Novas como Síndico Titular “Ad Honorem” de Cementera Pico Truncado.

Novas fue secretaria de Estado de Trabajo durante la gestión de Alicia Kirchner y era quien en muchas ocasiones representaba en las paritarias al ministerio de Trabajo conducido -en ese momento- por Teodoro Camino. Desempeñó esa tarea un año y seis meses. Novas es la esposa de Carlos Garzón, actual Secretario General de ATE Santa Cruz.

La Cementera de Pico Truncado tiene una larga historia. La más reciente es la asociada a la empresa PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia), de la cual es proveedora de sus insumos básicos.

Un control de emisiones industriales en la planta cementera de Truncado realizado este año.

Ha sido protagonista de notas en La Opinión Austral, donde se ha cubierto su rol en programas de “cemento social” para consumo familiar a precios promocionales, mostrando un fuerte impacto local en la producción y empleo.

Pocos días después de asumir en diciembre del 2023, el gobernador Claudio Vidal estuvo en la localidad de Pico Truncado donde se reunió con directivos de la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), junto al intendente Pablo Anabalón.

Ya en ese momento le había exigido a la empresa la baja del precio del cemento para el mercado local y, por otro, la utilización de mano de obra local para el desarrollo de sus actividades.

“Es ilógico: el cemento está más caro en el lugar donde se produce“, había enfatizado Vidal. “Viajás unos pocos kilómetros, y lo encontrás más barato”, había dicho por entonces.