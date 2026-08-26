Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santa Cruz registró en julio un 20,6% de créditos familiares en situación irregular, situándose entre las cinco provincias con mayor nivel de morosidad de la Argentina. Además, el monto promedio de la deuda morosa ascendió a los $4.257.842, el segundo valor más alto del país.

En entrevista con LU12 AM680, el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), Guillermo Polke, se refirió al impacto de estos datos en la economía local. “Obviamente preocupados, no sorprendidos, porque todo esto lo venimos anunciando y diciendo mes a mes: la crisis en el sector comercial, la caída en el consumo y el cierre de negocios. Todo está dado por la caída del poder adquisitivo del salario y el nivel de endeudamiento“, expresó.

Endeudamiento

Polke sostuvo que las familias recurren al financiamiento para cubrir gastos cotidianos debido al estímulo de las entidades financieras. “Acá hubo un gran incentivo a endeudarse; te bombardean las billeteras virtuales y los bancos. Te ofrecen tarjetas con montos que después no se pueden pagar, y una vez que entraste sos un cliente cautivo. Hoy te endeudás para comer, comprás en dos o tres cuotas y al mes siguiente tenés que pagar la cuota más los gastos del mes, sumado a las tarifas que no ceden“, explicó.

El dirigente señaló que los incrementos de precios superan las mediciones oficiales. “El salario queda relegado. Acompaña una inflación que no es la que se muestra en los números, porque las cosas suben a un nivel superior: las tarifas y los combustibles. Cuando pagás la cuota o el mínimo de la tarjeta, no queda dinero para el comercio de calle“, indicó.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 26 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

Respecto a la baja en las ventas, Polke descartó que se deba a un cambio en los hábitos de compra por internet. Como contraejemplo, mencionó que la Zona Franca de Punta Arenas mantiene su volumen de actividad, lo que evidencia que ambos canales coexisten cuando hay capacidad de consumo. También vinculó la coyuntura con la desocupación y la migración de habitantes. “La gente se está yendo de Santa Cruz. Esto genera excesiva oferta de locales en alquiler y viviendas en venta, lo que deriva en la parálisis de la construcción privada, sumada a la frenada obra pública“, afirmó.

Sobre las posibles soluciones, el titular de la FESC propuso medidas de intervención gubernamental en el mercado crediticio y laboral. “Hay un proyecto de desendeudamiento donde el Estado tiene que intervenir, además de regular las altas tasas de interés“, remarcó Polke. Finalmente, hizo referencia a la situación salarial: “Tiene que haber una mejora en los ingresos. Hay convenios colectivos acordados por encima de la inflación que el Gobierno Nacional no homologa, y eso provoca que el trabajador no perciba un aumento“.