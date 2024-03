Gustavo Sastre, el intendente de la ciudad anfitriona de la Cumbre Patagónica, confirmó que hay conversaciones con jefes comunales para conformar una Liga de Intendentes Patagónicos, como vienen construyendo los gobernadores del sur argentino.

“Lo venimos hablando. Cuando lo colores políticos se dejan de lado y el posicionamiento firme es en defensa de toda la región y los habitantes de la misma podemos hacer muchas cosas”, dijo en intendente de Puerto Madryn en rueda de prensa realizada en el lobby del Hotel Rayentray, previo a la cumbre de los gobernadoras Ignacio Torres, de Chubut; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; y Claudio Vidal de Santa Cruz. El encuentro conglomeró también a algunos legisladores nacionales.

“Lo que más me preocupa es que desde el Gobierno nacional no se tenga visión de federalismo”, dijo Gustavo Sastre consultado por La Opinión Austral que realiza una cobertura especial desde la ciudad portuaria de Chubut. Además cuestionó la forma de Javier Milei de hacer política: “Me parece que el no tener diálogo y buscar esas alternativas de ‘te doy si me das’ no sirven”. Y cuestionó a los funcionarios nacionales que se ausentaron en el encuentro a pesar de que les cursaron invitación.

En ese sentido señaló que “a veces tenemos que buscar este tipo de alternativas para pelear en bloque como nos corresponde”, como hicieron los mandatarios provinciales. “Somos todos integrantes de la República y no tenemos que pelear par salir adelante. Estamos alineados los patagónicos y nos representan de muy buena manera los gobernadores”, añadió.

Crecimiento y obra pública en Puerto Madryn

El jefe comunal de Puerto Madryn volvió a mostrarse preocupado por el freno de la obra pública nacional en su localidad. “Somos la segunda ciudad de mayor crecimiento demográfico de la República Argentina y para el desarrollo de una ciudad inevitablemente necesitamos obras de envergadura que hagan al crecimiento y al ordenamiento, que muchas veces es prácticamente imposible que con los recursos genuinos de un municipio se puedan llevar adelante”, explicó.

También dijo que la quita subsidios y el aumento de las tarifas en el marco de una pérdida del poder adquisitivo “lo termina sufriendo el vecino común y los municipios somos las caja de resonancia de toda esta problemática”.