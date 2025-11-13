Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la recorrida encabezada por el gobernador Claudio Vidal por el predio de la ex Austral Construcciones en Río Gallegos — recientemente adquirido por la Provincia y que será sede de la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU—, el presidente de la compañía, Gustavo Sívori, habló con La Opinión Austral y destacó el trabajo conjunto que permitió concretar la recuperación del espacio tras años de abandono.

“Estoy impresionado. No tanto como el gobernador, porque nosotros venimos recorriendo el predio desde que hicimos la oferta, pero creo que lo importante es el mensaje que deja este lugar. Más allá de la necesidad de producción y trabajo, hay una nueva forma de hacer las cosas, la forma del trabajo, de la producción, la forma de este gobernador”, expresó Sívori.

Una idea de Santa Cruz Puede SAU

El titular de Santa Cruz Puede SAU explicó que fue la empresa la que llevó adelante la propuesta de compra y que, finalmente, el Poder Judicial otorgó la tenencia y propiedad del predio. “Nosotros somos la cabeza gestionadora de esta idea. El predio corresponde a Santa Cruz Puede, aunque el accionista principal y único es el Estado provincial”, aclaró.

Sívori destacó que el proceso de recuperación demandó cuatro meses y veinte días de gestiones conjuntas entre distintas áreas del Gobierno. “Fue un proceso que salió de una orden del gobernador de decir ‘necesitamos esos galpones’. Acá trabajaron la Fiscalía de Estado, el Ministerio de la Producción y el de Economía. Todos nos involucramos para sacar adelante este proyecto”, señaló.

El gobernador Claudio Vidal y Gustavo Sívori, presidente de Santa Cruz Puede SAU, durante la recorrida del predio de Austral Construcciones. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Hay otra forma de hacer las cosas”

En ese sentido, el presidente de la empresa provincial resaltó la importancia del trabajo articulado entre los distintos organismos del Estado: “El mejor mensaje que podemos dar es que hay otra forma de hacer gestión. Cuando todos están perfectamente ordenados y orientados con un objetivo marcado por el gobernador, todos somos capaces de llevarlo adelante.”

Finalmente, Sívori subrayó que la puesta en valor del predio de la ex Austral Construcciones representa una oportunidad para potenciar la producción, el empleo y la soberanía provincial sobre sus recursos. “Estamos muy contentos. El gobernador permanentemente nos pone desafíos: terminamos una cosa y empezamos otra. Esperamos estar a la altura”, concluyó.