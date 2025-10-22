Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, habló en exclusiva con el móvil de La Opinión Austral en Ramón Santos, en el marco de la llegada de maquinaria “esencial“ para Santa Cruz.

En la entrevista, destacó la importancia de la planta de elaboración de alimentos para el ganado y las dos pelleteadoras que se instalarán en la provincia. Remarcó que se trata de equipos esenciales para el desarrollo productivo provincial, cuya adquisición responde a un compromiso asumido por el gobernador Claudio Vidal.

“Fue una promesa del gobernador de lograr independencia con este tipo de compras, que se encarecen por fletes y vienen del norte. Entonces nosotros vamos a producir nuestro propio alimento para el campo santacruceño“, sostuvo.

El titular de Santa Cruz Puede destacó que la iniciativa tendrá un impacto directo en la generación de empleo y la producción local. “Primero, esto es trabajo para la gente de Santa Cruz. Lo segundo es producción local. Dejaremos de comprar cosas del norte con un costo altísimo. Ese es el objetivo fundamental”, indicó.

La planta funcionará en Río Gallegos

Según detalló, la planta de alimentos se instalará en el predio que Santa Cruz Puede adquirió en el remate de Austral Construcciones, ubicado en Río Gallegos. “Son inversiones grandes y maquinarias que requieren de una gran infraestructura. Nuestra hoja de ruta habla que en el mes de enero podremos instalar ya la planta”, precisó.

Gustavo Sívori junto al gobernador Claudio Vidal, en Ramón Santos.

En tanto, las pelleteadoras -máquinas que elaboran los llamados “fideítos” de alimento- estarán distribuidas estratégicamente en distintos puntos de la provincia. “Hay una en Los Antiguos, otra en Gobernador Gregores, ambas de alfalfa, y otra de leña que irá a la cuenca. Son lugares fundamentales donde se requiere este tipo de maquinaria“, comentó.

El dirigente remarcó que este tipo de inversiones fortalece la autonomía provincial y la integración de saberes locales. “Esto fue todo un proceso muy estudiado y planeado. Nos permite tener personal calificado y no depender de técnicos de afuera”, subrayó el presidente de SAU en diálogo con LOA.