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El diputado nacional por Santa Cruz Jairo Guzmán participó de un encuentro con referentes de la conducción nacional de La Libertad Avanza, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras la reunión, Guzmán compartió fotografías del encuentro a través de sus redes sociales y acompañó las imágenes con un mensaje en el que destacó la unidad del espacio legislativo.

“El bloque más unido que nunca”, dijo Jairo Guzmán.

“El bloque más unido que nunca”, escribió el legislador santacruceño.

En otra publicación, Guzmán hizo referencia a Karina Milei y expresó: “El Jefe. La subestimación fue el peor error. Por eso seguimos avanzando para transformar la vida de los argentinos”.

Karina Milei fue la principal oradora.

El encuentro se produjo en el marco de la actividad de los legisladores de La Libertad Avanza y de la articulación del espacio con su conducción nacional.

El encuentro se produjo en el marco de la actividad de los legisladores de La Libertad Avanza.

Guzmán viene sosteniendo una participación activa dentro del armado libertario en Santa Cruz, mientras el espacio trabaja en su desarrollo territorial y en la agenda política de cara a los próximos desafíos electorales.

A través de sus publicaciones, el diputado nacional volvió a expresar su respaldo al Gobierno de Javier Milei y a la conducción nacional de La Libertad Avanza.