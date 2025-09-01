Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció la firma del decreto que habilita el llamado a licitación de diez áreas hidrocarburíferas que eran operadas por la empresa YPF en la provincia.

La medida, que será oficializada este lunes con la publicación de los edictos, constituye un paso clave en la política energética del Gobierno para recuperar producción, empleo y recursos para la provincia.

“Después de un extenso análisis y debate, firmamos el decreto”, expresó el mandatario provincial el día sábado durante un discurso.

Áreas que serán licitadas

El proceso incluye diez bloques convencionales que hasta hace pocos meses estaban bajo la operación de YPF y que volverán a ser puestos en producción a través de un esquema transparente y competitivo:

Los Perales – Las Mesetas

Las Heras – Cañadón de la Escondida

Cañadón León – Meseta Espinosa

El Guadal – Lomas del Cuy

Cañadón Yatel

Pico Truncado – El Cordón

Cañadón Vasco

Barranca Yankowsky

Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte

Los Monos

Transparencia, inversión y ambiente

El proceso licitatorio será conducido por FOMICRUZ, que asumió la titularidad de las concesiones tras la salida de YPF.

Además, se estableció que las compañías que resulten adjudicatarias deberán presentar planes de inversión concretos, garantizar la contratación de mano de obra local y cumplir con estándares ambientales.

“Es una nueva etapa para Santa Cruz. Por lo que la provincia busca ordenar el mapa energético, promover la llegada de operadoras y asegurar trabajo y mayores recursos para fortalecer la economía”, destacó el Gobierno.