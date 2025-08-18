Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sacerdote Juan Carlos Molina, referente de la Casa Valdocco de Cañadón Seco, es el primer candidato a diputado nacional por el frente electoral “Fuerza Santacruceña”, integrado por el Partido Justicialista, Kolina, Partido de la Victoria y Unidad Popular.

El mismo día que lo anunciaron como candidato, Molina habló en el programa radial “Rompiendo moldes” que conducía en Radio10 todos los domingos. “El evangelio es fuego y, como militantes, tenemos que ser fuego”, indicó. Asimismo, dijo: “Miren, la iglesia no es un grupo de amigos ni un club, la política y sobre todo la política económica y estructural, tampoco es un grupo de amigos o un club o un patio trasero”.

Más adelante, expresó: “Los duros momentos que estamos viviendo hoy, que vivimos como país, como comunidad, como pueblo, como República, nos exigen posicionarnos” y subrayó: “¿Dónde nos vamos a parar?”, al tiempo que sostuvo: “¿Dónde vamos a estar? ¿En qué lugar?”.

El cura Juan Carlos Molina será el primer candidato a diputado nacional por “Fuerza Santacruceña”.

Molina manifestó que “Jesús llama no al inmovilismo, no al quedarnos quietos, no al conservadurismo, sino a la transformación profunda y radical de la sociedad” y citó: “Vine a prender fuego el mundo y ojalá estuviese ya ardiendo”, y agregó: “Miren como rompimos el molde del Jesucito que reparte pan, que hace milagritos…no, este es el mismo que salió y está a latigazos en el templo; ojo, este es el que te decía sepulcro blanqueado que es lo mismo que decir mierda de persona, blanquito por afuera, una mierda por adentro, eso significa sepulcro blanqueado”.

Juan Carlos Molina. En la foto, con el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

“Piensan que vine a traer paz, no, vine a traer división”, volvió a citar el padre Molina o como dijo el Papa Francisco “hagan lío”: “Hay que hacer lío, del bueno, pero hay que hacer lío” (…) No es fácil ver a Jesús como alguien que trae fuego, pero este fuego está destinado a destruir mentiras, violencia, crueldad, injusticia”.

Ya en el plano más político, señaló: “Acordate que cuando tuvieron que votar por los médicos y por los administrativos del hospital Garrahan, alguien que tuvo a su hijo ahí dentro, peleando por su vida, votó la destrucción del Garrahan. Hay que terminar con eso”.

Cabe destacar que fuentes oficiales de Radio 10 le confirmaron a La Opinión Austral que el programa del cura Juan Carlos Molina no estará más al aire (su programa iba los domingos de 12 a 15) y ya tiene reemplazo: “Con la nuestra”, ciclo conducido por Luis Mella, que antes iba los domingos a 16.