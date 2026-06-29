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Santa Cruz se consolidó otra vez como la provincia líder en exportaciones mineras de Argentina, impulsada principalmente por las ventas de oro y plata. Los datos estadísticos oficiales de la Secretaría de Minería, fueron publicados recientemente por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) en su reporte mensual de datos y análisis del sector. Así se confirmó el rol estratégico del distrito patagónico en la generación de divisas y empleo registrado.

Durante los primeros cinco meses de 2026, la minería representó el 87,1% del total de las exportaciones de Santa Cruz, superando el promedio de otras regiones productoras tradicionales.

La variación interanual de las exportaciones mineras medidas en dólares entre mayo de 2026 y mayo de 2025 mostró un incremento del 39,7% para Santa Cruz. Este salto posiciona a la provincia al frente del crecimiento exportador nacional, seguida por San Juan con un 26,1%, Jujuy con un 17,1%, Salta con un 8,4% y Catamarca con un 7,2%.

A nivel macroeconómico, el reporte identificó una corrección mensual heterogénea en el sector a nivel federal. Las fluctuaciones en los precios internacionales y los volúmenes de litio moderan las exportaciones provinciales del norte argentino, lo que acentúa la estabilidad y el liderazgo del polo metalífero santacruceño basado en metales preciosos.

Empleo regional

El predominio de la provincia no se limita exclusivamente a la balanza comercial, sino que se traduce de forma directa en el mercado de trabajo de la Patagonia. A nivel nacional, el sector minero genera 33.037 puestos directos, lo que equivale al 0,5% del empleo privado registrado total del país, alcanzando una cifra consolidada de 104.975 puestos entre directos e indirectos.

La distribución regional del empleo minero posiciona a Santa Cruz en el primer lugar con el 19,3% del total nacional. Detrás se ubican Salta con el 17,5%, Jujuy con el 11,5%, San Juan con el 11,1% y Buenos Aires con el 10,9%.

La evolución histórica del empleo en el rubro demuestra una tendencia de crecimiento constante durante la última década. El promedio trimestral de puestos de trabajo directos, indirectos “puros” y de contratistas pasó de 77,7 mil empleados en 2016 a un pico de 116,1 mil trabajadores proyectados para 2026, registrando una variación positiva del 10,6% en la comparación del período 2026/2025.

Finalmente, los indicadores de equidad sectorial relevados en el informe exponen la situación de las mujeres en minería durante el año 2025. En la Argentina, la participación femenina se ubicó en el 12,8%, una cifra que se encuentra por encima del 7,8% registrado en Perú, pero que todavía permanece distante de los estándares internacionales de países con fuerte tradición minera como Australia, que registra un 22,0%, y Chile, que lidera la región con un 23,1%.