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Mientras en Santa Cruz aún no se definió con qué ley electoral se va a votar el año próximo, el calendario electoral para 2027 comenzó a acelerarse y, a poco más de un año de las elecciones, más de ocho provincias ya prevén desdoblar sus comicios de los nacionales. Tal como ha informado La Opinión Austral, Santa Cruz deberá definir un nuevo sistema electoral desde cero. La provincia transita 2026 sin una legislación propia que regule sus procesos electorales, luego del vencimiento de la Ley Electoral Provincial Transitoria N° 3.929, que había sido aprobada tras el fallecimiento del comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga.

La situación adquiere una relevancia especial porque se produce después de la derogación de la Ley de Lemas, sistema que durante años rigió las elecciones provinciales y cuya eliminación abrió el camino para debatir un nuevo esquema electoral. Ahora el desafío de la Cámara de Diputados será alcanzar un consenso antes de las elecciones generales de 2027.

El marco nacional

A la par de esto, a nivel nacional el Gobierno de Javier Milei busca avanzar en acuerdos políticos con algunos ejecutivos locales y en la suspensión de las PASO. En un informe realizado por la Agencia Noticias Argentinas, tras el mundial varios gobernadores resolvieron acelerar las definiciones sobre el cronograma electoral. El objetivo del oficialismo es cerrar cuanto antes la reforma política y avanzar con la suspensión de las PASO.

En paralelo, los mandatarios provinciales buscan preservar sus territorios y, en varios casos, mantener esquemas de competencia en acuerdo con La Libertad Avanza. A su vez, en el oficialismo consideran que en las próximas semanas podrían cerrarse acuerdos con distintos gobernadores, aunque varias provincias esperan el resultado de las negociaciones en el Congreso antes de definir sus fechas.

El primero en oficializar un calendario fue el tucumano Osvaldo Jaldo, quien anunció que las elecciones provinciales serán el 9 de mayo de 2027. Además de Tucumán, al menos siete provincias ya manifestaron públicamente su intención de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, un número que podría subir con el tiempo.

En Salta, Gustavo Sáenz evalúa votar el 16 o el 23 de mayo; mientras que en Chubut, Ignacio Torres analiza una fecha entre julio y agosto, y en Misiones, donde gobierna Hugo Passalacqua, ya dieron por hecho el desdoblamiento, aunque sin fecha certera todavía.

Otro de los estados del norte argentino como Jujuy también seguiría ese camino, ya que desde el entorno del gobernador Carlos Sadir subrayan que la provincia “siempre adelanta” sus elecciones. Neuquén, gobernada por Rolando Figueroa, también prevé mantener la tradición de separar los comicios nacionales de los provinciales, con una posible convocatoria durante agosto.

Algunos gobernadores buscan preservar sus territorios y alcanzar acuerdos con LLA.

En Santa Fe, Maximiliano Pullaro analiza una ventana entre el 13 de junio y el 5 de septiembre. En Mendoza, Alfredo Cornejo ya definió que las PASO provinciales serán en julio. Tierra del Fuego también deberá votar en una fecha diferente a la nacional por una disposición constitucional, mientras que Río Negro mantiene la intención política de conservar la idea del desdoblamiento. Entre Ríos y San Juan también optarían por separar sus elecciones de las nacionales, mientras que La Rioja, Formosa y La Pampa todavía no realizaron anuncios oficiales. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof condiciona cualquier definición a lo que ocurra con las PASO nacionales, ya que las primarias bonaerenses están vinculadas por ley al régimen nacional.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allegados a Jorge Macri sostienen que la estrategia dependerá de la reforma política y de la decisión que adopte la Casa Rosada. Por el lado de San Luis, si bien el gobernador Claudio Poggi no define aún fecha para la votación, la historia provincial marca que el desdoblamiento podría ser el camino. En Catamarca, las elecciones podrían realizarse junto con las nacionales en el mes de octubre.