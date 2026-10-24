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El Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz informó que la operadora energética Quintana avanza hacia una nueva campaña de perforación en el área “Anticlinal Aguada Bandera“, en el marco de los compromisos asumidos en el acuerdo de prórroga firmado en 2024.

La campaña contempla la perforación de cuatro pozos, con objetivo principal en la formación Bajo Barreal. Además, algunas de estas perforaciones permitirán obtener información sobre la formación D-129, aportando nuevos datos para su evaluación.

Desde el Poder Ejecutivo Provincial precisaron que como “parte de la continuidad del programa, Quintana prevé iniciar entre enero y febrero de 2027 una segunda campaña de perforación, dirigida específicamente a la formación D-129, con objetivos no convencionales”. Para esta etapa, se proyecta incorporar un equipo de mayor capacidad, adecuado para alcanzar mayores profundidades.

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, junto al gobernador Claudio Vidal.

Inversión y plan de obras

Provincia precisó que “las actividades forman parte del plan de trabajo comprometidos establecido en el acuerdo de prórroga, que contempla una inversión estimada de USD 39,4 millones entre 2024 y 2035. El programa incluye la perforación de 13 pozos nuevos, dos operaciones de fractura no convencional en la formación D-129 y distintas intervenciones e inversiones en infraestructura.

Asimismo, Provincia destacó que se “prevé la adecuación de instalaciones existentes, la construcción de nuevas instalaciones, la incorporación de una planta de tratamiento de agua y polímeros, y la conversión de pozos para tareas de inyección y producción de agua”.

Formación D-129

Ubicada en la Cuenca del Golfo San Jorge y compartida con Chubut, la formación D-129 constituye uno de los horizontes geológicos más prometedores del norte santacruceño para el desarrollo no convencional.

Al tratarse de una roca de origen lacustre, su exploración representa una apuesta estratégica para la provincia —en paralelo al desarrollo de Palermo Aike en el sur— con el fin de reactivar áreas maduras, diversificar la matriz hidrocarburífera y abrir una nueva etapa exploratoria que reduzca la dependencia convencional y dinamice las inversiones en la región.

La puesta en marcha de esta campaña se inscribe en una nueva etapa para la actividad hidrocarburífera de Santa Cruz, en la que la recuperación de los programas de perforación y la incorporación de equipos resultan fundamentales para incrementar la actividad, sostener el empleo y dinamizar el entramado de empresas y servicios vinculados a la industria.

Más inversiones

Recientemente, el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal encabezó recientemente la firma del contrato con Alianza Petrolera Argentina S.A. para el desarrollo del área hidrocarburífera Sur Río Deseado Este, en Santa Cruz. El proyecto contempla una oferta económica superior a los USD 10 millones, la perforación de tres pozos exploratorios y la incorporación de tecnología de perforación multilateral que se utilizará por primera vez en Argentina.