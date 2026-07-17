Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hasta el próximo domingo, la Exposición Rural de Palermo es el gran taractivo para el campo argentino y la Provincia de Santa Cruz.

El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, aseguró que la participación de la provincia en la mayor muestra agroindustrial del país refleja una definición política del gobernador Claudio Vidal: consolidar a la producción como uno de los motores del desarrollo provincial.

“Nuestro gobernador nos pidió que viniéramos a mostrar todo lo que produce Santa Cruz. Ese es uno de los ejes fundamentales de esta gestión: apostar a la producción, generar oportunidades y abrir nuevos mercados para nuestra provincia“, afirmó Garay durante el acto inaugural.

Santa Cruz Puede SAU compró maquinarias para los proyectos agrícolas.

Inversiones

El titular del CAP remarcó que la Expo Rural constituye una “oportunidad para fortalecer vínculos comerciales, captar inversiones y generar nuevas oportunidades” para quienes producen en la provincia.

En ese sentido, destacó el trabajo que desarrolla Santa Cruz Puede S.A.U como herramienta para impulsar el agregado de valor y el crecimiento de la producción local.

“Ya sembramos trigo en la zona de El Calafate y avanzamos con nuevos proyectos para el valle de Santa Cruz, donde incorporaremos arveja y maíz. Esa producción abastecerá la planta de alimentos balanceados que muy pronto comenzará a funcionar en Río Gallegos. Es una inversión pensada para fortalecer la ganadería y seguir generando más producción en Santa Cruz“, explicó.

Santa Cruz presente en la Expo Rural. FOTO: GOBIERNO

También destacó el compromiso de productores, artesanos, emprendedores y referentes culturales que integran la propuesta provincial y representan el trabajo que se desarrolla en cada rincón de Santa Cruz.

Claudio Vidal con la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el presidente de la empresa Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori; y el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, y los propietarios de AgroCalafate, Nicolás Zuber, Tomás Ciurlanti y Ricardo Coggiola, de AgroCalafate en la Estancia Alice.

“Este stand lo hicimos con mucho amor y compromiso porque estamos profundamente orgullosos de Santa Cruz. Tenemos muchísimo para mostrar y queremos que cada persona que nos visite conozca el enorme potencial de nuestra provincia”, expresó.

El stand santacruceño ofrece alimentos regionales, carnes, productos ovinos, pesca, artesanías, turismo, gastronomía, cultura, innovación y desarrollos tecnológicos vinculados a la producción, consolidando la presencia de Santa Cruz en uno de los principales escenarios del país para promover inversiones, generar empleo y seguir fortaleciendo el desarrollo productivo provincial.