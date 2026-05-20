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El actual presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, quien en ese momento era diputado provincial, recordó que durante el gobierno de Alicia Kirchner la propia gestión provincial impulsó un endeudamiento por hasta 350 millones de dólares, iniciativa que fue respaldada por gran parte de los sectores políticos que “hoy cuestionan cualquier posibilidad de tomar deuda”.

Además, señaló que luego de aprobarse aquel empréstito, en noviembre de 2016 la Legislatura Provincial sancionó la Ley Nº 3503, mediante la cual se autorizó al Poder Ejecutivo a pactar legislación extranjera, prorrogar jurisdicción a tribunales extranjeros e incluso renunciar a oponer determinadas defensas judiciales en el marco de operaciones de endeudamiento internacional.

La ley que se trató en el 2016.

La norma, publicada en el Boletín Oficial de Santa Cruz, establecía expresamente que la Provincia podía acordar créditos bajo leyes extranjeras y someter eventuales conflictos judiciales a tribunales fuera de Santa Cruz e incluso fuera del país.

“Los mismos que hoy hablan de soberanía y cuestionan cualquier financiamiento, fueron quienes levantaron la mano para autorizar deuda en dólares y aceptar condiciones internacionales para obtener esos fondos”, señaló Hugo Garay.

La discusión volvió al centro de la escena luego de que distintos dirigentes alineados con el kirchnerismo salieran a cuestionar la posibilidad de nuevas herramientas financieras para, según el gobierno provincial, sostener obras, infraestructura y funcionamiento del Estado.