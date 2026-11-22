Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santa Cruz registra unos 2.500.000 guanacos, según un relevamiento oficial que comenzó en 2023 y cuyo reporte completo se terminó de dar a conocer recientemente, elaborado en base a los trabajos del Consejo Agrario Provincial (CAP) y el análisis de Wildlife Conservation Society (WCS) y el CONICET. La cifra fue replicada por la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS).

Para el sector productivo santacruceño, un volumen estimado en 2.500.000 animales representa una presión directa sobre los pastizales naturales y las fuentes de agua que sostienen a la ganadería ovina. La mayor presencia de fauna silvestre reduce la disponibilidad forrajera en los establecimientos rurales y obliga a los productores a recalcular cargas animales y esquemas de manejo en campos ya exigidos.

Ese escenario de alta densidad convive con una restricción operativa inmediata en la segunda mitad de 2026, ya que el aprovechamiento será muy inferior al de 2025 por las dificultades de transitabilidad derivadas de la alta humedad del suelo sostenida hasta la fecha.

Las condiciones del terreno limitan el desplazamiento y las tareas previstas en los campos, impidiendo compensar con mayor actividad de cosecha o manejo la presión que ejerce la población estimada de 2.500.000 guanacos.

Alerta productiva

En agosto pasado, el presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), Enrique Jamieson, advirtió en diálogo con La Opinión Austral que el crecimiento de la especie es exponencial, a una tasa anual del 9% que suma alrededor de 250.000 ejemplares por año y proyecta superar los 3.000.000 en dos años.

Señaló que el relevamiento de 2023 había arrojado más de 2.100.000 animales —en línea con la estimación actual de 2.500.000 para 2026— y sostuvo que “simplemente no va a alcanzar el pasto”, al detallar que establecimientos que antes manejaban 10.000 ovinos hoy sostienen entre 5.000 y 6.000.

El dirigente explicó que la caída de la carga ovina distorsiona la estructura de costos y se combina con sequías prolongadas, nevadas extremas y la proliferación de predadores favorecida por campos desocupados y parques nacionales, con pérdidas por depredación de entre 20% y 25% en la frontera productiva.

Respecto del aprovechamiento comercial, Jamieson sostuvo que resulta insuficiente frente al crecimiento poblacional, dado que la capacidad máxima de faena de un frigorífico alcanzó los 10.000 animales en un año frente a una expansión de hasta 300.000 ejemplares anuales.

Ante ese cuadro, reclamó decisiones legislativas y del Gobierno provincial para aplicar una extracción o quita significativa de guanacos en al menos el 50% del territorio donde persiste la actividad ovina —en departamentos como Güer Aike, Corpen Aike, Magallanes y Deseado— y exigió normas que garanticen la coexistencia armónica de la ganadería tradicional con la minería, los hidrocarburos, el hidrógeno verde y los parques nacionales.