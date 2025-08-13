Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, realizó un posteo en redes sociales pidiendo apoyo a los legisladores de Santa Cruz en el Congreso, en el marco del proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles, que cuenta con el impulso y apoyo de gobernadores.

“Hace un año en el congreso varios intendentes propusimos gravar a los combustibles y repartir esos fondos en todo el país, hoy la iniciativa avanza y tiene luz verde de los Gobernadores. Esperamos el apoyo se todos los legisladores de Santa Cruz“, tuiteó Grasso este miércoles por la noche, luego de que la oposición en Diputados dictaminara el proyecto que, de aprobarse en sesión, se convertirá en ley.

En el posteo, mencionó a Othar Macharashvili, intendente de Comodoro Rivadavia, y Martín Pérez, de Río Grande, con quienes comparte el reclamo al Gobierno Nacional por los fondos.

“A las Vialidades”

Por su parte, el diputado nacional de Por Santa Cruz, Sergio Acevedo, habló con el móvil de Canal 2 – Caleta Video Cable en Buenos Aires, luego del tratamiento en el plenario de comisiones. Manifestó que la aprobación “quizá genere un desahogo financiero al estrangulamiento que se hace sobre las provincias argentinas”

“Hoy los apodera Nación y no los coparticipa”, dijo y sostuvo que “una parte muy importante deben ir a las Vialidades”, enfatizó el legislador.