Impulsada por el diputado Santiago Aberastain (Por Santa Cruz), tomó estado parlamentario este jueves la “Mesa Minera Santacruceña”, una iniciativa que apunta a articular políticas para el sector, fortalecer el empleo local y potenciar a proveedores santacruceños.

La propuesta plantea la conformación de un ámbito permanente de coordinación dentro del Poder Ejecutivo, orientado a debatir, consensuar y definir estrategias para el desarrollo de la actividad minera en la provincia.

Santiago Aberastain Zubimendi, diputado por Pueblo de Puerto Deseado, presidente del bloque de Por Santa Cruz.

De acuerdo a lo normado, uno de los ejes centrales será promover el desarrollo local sustentable, priorizando la contratación de mano de obra santacruceña y el fortalecimiento de proveedores locales vinculados a la industria.

Integración

En cuanto a su integración, de acuerdo al proyecto de ley, la Mesa estará conformada por representantes del Ejecutivo provincial, incluyendo las áreas de minería, trabajo y ambiente, legisladores, sindicatos del sector, cámaras empresariales y compañías operadoras.

Entre sus funciones, se contempla la elaboración de políticas públicas, el seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente en materia de compre local y empleo provincial, la generación de programas de capacitación y la promoción de líneas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

La propuesta plantea la conformación de un ámbito permanente de coordinación dentro del Poder Ejecutivo, orientado a debatir, consensuar y definir estrategias para el desarrollo de la actividad minera en la provincia.

Asimismo, el espacio buscará actuar como instancia de diálogo y mediación entre los distintos actores de la cadena de valor minera.

El proyecto también establece que, en caso de aprobarse, la Mesa deberá dictar su reglamento interno en un plazo de 30 días desde su conformación y reunirse al menos una vez al mes.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Minería, encargado de la coordinación administrativa y el seguimiento técnico de las decisiones adoptadas.