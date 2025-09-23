Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes 23 de septiembre a las 20:00 horas, como adelantó La Opinión Austral, en la sede de La Libertad Avanza en Río Gallegos, se llevó a cabo una charla abierta encabezada por el reconocido comunicador libertario Iñaki Gutiérrez y el primer candidato a diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán. Una hora antes, ambos fueron entrevistados en LU12 AM680 donde Iñaki se refirió a su presencia en Santa Cruz. “Como corresponde, recorriendo todo el país, haciendo llegar las ideas del presidente Milei, así como en el 2023, a cada rincón de la patria”, sostuvo para comenzar.

Respecto a los últimos y convulsionados días, Iñaki indicó que es un poco la historia de la Argentina, en referencia al ruido en los mercados de las últimas jornadas y el espaldarazo de este martes del gobierno de Estados Unidos al presidente Milei. “Ha habido un montón de anuncios en materia económica, ha habido una recuperación muy grande de los activos argentinos en el exterior y también una baja muy importante del riesgo país y el dólar, motivo de la foto con Donald Trump, más (la quita) de las retenciones”, expresó.

Sin embargo, aclaró que era importante que el ciudadano entienda que el plan económico “si hay algo de lo que goza es de previsibilidad” y destacó que “el plan de dejar flotar el dólar entre bandas, de sostener el equilibrio fiscal y de ir lentamente bajando impuestos, es un plan económico que de reelegirse el presidente Milei, va a sostenerse”.

Asimismo, manifestó que, tanto el apoyo del presidente Trump como de distintos organismos multilaterales de crédito, “al fin y al cabo lo que le permite a la Argentina es hacer frente a pagos que no iba a poder hacer frente de ninguna manera, que el propio (Alberto) Fernández cuando los firmó, sabía que iban a poder ser así, pero se sacaba la pelota de encima” por lo que Milei “lo que está tratando, de alguna manera, es reordenar esa bomba que nos dejaron en términos de vencimiento de deuda”.

Santa Cruz

Respeto de la provincia de Santa Cruz, Iñaki destacó el fuerte apoyo que tuvo La Libertad Avanza en las elecciones del 2023. Sobre lo que le cuenta Jairo Guzmán, señaló que es una provincia “acostumbrada al destrato de Buenos Aires y también muy acostumbrada al destrato de la corrupción kirchnerista”, aunque dijo que estaba “muy contento que el pueblo santacruceño haya elegido vivir en libertad, se haya permitido vivir en libertad”, en referencia al voto a la Libertad Avanza en la elección presidencial del 2023.

Más adelante, el libertario reconoció que si bien los primeros pasos del gobierno nacional están dados, hay una primera etapa en la que cuentan con muy pocos diputados, apenas 37 sobre 257, y 7 senadores de 72. “Es muy difícil gobernar de esa forma, hemos logrado muchísimos avances en materia de seguridad, se han reducido un 80% los crímenes donde intervienen las fuerzas federales como en el área Rosario; hemos podido lograr la baja de la inflación; el haber salido del cepo; hemos tenido gestos para con el interior productivo bajando las retenciones, pero todavía nos faltan las cuestiones que dependen del legislativo”, sintetizó.

Iñaki sostuvo que hay temas que necesitan pasar obligatoriamente por el Congreso de la Nación y “en estas últimas semanas hemos visto cómo cuando el Senado y la Cámara de Diputados quieren arruinarle la vida a los argentinos, efectivamente lo pueden conseguir” y subrayó que “toda la volatibilidad que estamos viviendo, es justamente porque el Congreso sabe que el presidente Milei va camino a hacer una gran elección y que les quedan los últimos tiros para tratar de desestabilizar a un gobierno que viene haciendo las cosas muy bien”.

Provincias Unidas

En otro tramo de la entrevista, fue consultado por el sector político “Provincias Unidas” que conforman Córdoba, Santa Fe, Chubut y Santa Cruz, entre otras. Para Iñaki, “ya la Argentina ha transitado opciones de centro y esas opciones han terminado de dos formas: o se han prostituido ante el poder de turno y le han aceptado cualquier barbaridad; o no han sido una verdadera oposición que les ponga un límite”, es decir, “o hay complicidad desde las medidas, o hay complicidad desde el silencio”, opinó.

Antes de finalizar, el influencer y comunicador libertario le pidió a la gente que “no se coman la curva que el sur o Río Gallegos no importan” y agregó: “Lograron sacar de esta provincia un modelo, que por más que yo no estoy de acuerdo, supo gobernar 20 años la Argentina, es decir, el pueblo de Santa Cruz tiene un poder que ni se imaginan” pero “han aprendido y por eso han votado en un 58% al presidente Milei, así que pedirles por favor que nos sigan acompañando, pedirles por favor que sigan militando y que nunca duden del potencial que tienen porque insisto, de acá salió un modelo, que aunque a mí me parezca el peor modelo que ha habido en la Argentina, estuvo 20 años vigente; así que no subestimen el poder que tienen en la provincia de cambiar el rumbo de la nación y que nos sigan acompañando”.