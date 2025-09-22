Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes 23 de septiembre a las 20:00 horas, como adelantó La Opinión Austral, en la sede de La Libertad Avanza en Río Gallegos, se llevará a cabo una charla abierta encabezada por el reconocido comunicador libertario Iñaki Gutiérrez y el primer candidato a diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán.

Antes de su llegada, el dirigente libertario hizo un video que subió a las redes sociales, invitando a los santacruceños a recibirlo en la sede de la avenida “Presidente Néstor Kirchner 1265”.

“El martes 23, a las ocho de la noche, voy a estar en la sede de La Libertad Avanza de Río Gallegos” y añadió: “Te pido por favor que si sos de la provincia de Santa Cruz y bancas al presidente Milei, te sumes a acompañarme”.

Jairo Guzmán e Iñaki Gutiérrez estarán este martes en una charla en Río Gallegos.

Luego, Gutiérrez afirmó: “Tenemos que ganar la elección para llevarle la mayor cantidad de diputados posibles” y finalizó: “Te espero ahí: viva la libertad carajo”, indicó con la célebre frase del presidente de la nación.

Por su parte, también se refirió al tema el candidato a diputado nacional, Jairo Guzmán: “Es una alegría inmensa recibir a un soldado de la batalla cultural, alguien que acompaña día a día al presidente Javier Milei y que fortalece el mensaje de libertad en cada rincón de la Argentina”, expresó a La Opinión Austral.