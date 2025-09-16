Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Río Gallegos será escenario de un encuentro político clave, con vistas a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre donde Santa Cruz pone en juego tres bancas de diputados de la nación.

Este martes 23 de septiembre a las 19:00 horas, en la sede de La Libertad Avanza ubicada en Av. Kirchner 1265, se llevará a cabo una charla abierta encabezada por el reconocido comunicador libertario Iñaki Gutiérrez y el primer candidato a diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán.

Jairo Guzmán e Iñaki Gutiérrez estarán compartiendo un acto en Río Gallegos.

EN ESTA NOTA elecciones legislativas 2025 Iñaki Gutiérrez jairo guzman La Libertad Avanza Río Gallegos Santa Cruz

