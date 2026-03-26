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En la Cámara de Diputados de Santa Cruz se suspendió la sesión ordinaria, que ya se encontraba en curso, por razones de seguridad, al no encontrarse garantizadas las condiciones para su normal desarrollo. La decisión fue adoptada con el objetivo de resguardar la integridad del personal legislativo y de quienes se encontraban en el recinto.

Este episodio guarda relación con lo ocurrido dos semanas atrás, en virtud de haber ingresado el proyecto de Emergencia Económica que, ante la resistencia de los gremios de la administración pública, fue retirado.

No se presentó la Emergencia

Al inicio de la sesión, distintos diputados tomaron la palabra y señalaron que el proyecto de Ley de Emergencia no había vuelto a ingresar formalmente para su tratamiento, por lo que no formaba parte del temario.

Nueva manifestación del frente sindical. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Asimismo, se propició el diálogo, otorgando la palabra a representantes gremiales en el recinto. No obstante y pese a haberse aprobado la resolución solicitada por los gremios con el acuerdo de todos los bloques, algunos manifestantes continuaron atentando contra el edificio.

Durante la jornada, se registraron incidentes en el exterior de la Legislatura Provincial, incluyendo rotura de vidrios, lo que afectó el normal funcionamiento de la actividad legislativa.

Cabe destacar que el proyecto firmado por los presidentes de todos los bloques Santiago Aberastain (Por Santa Cruz), Pedro Muñoz (ARI – CC), José Bodlovic (Unión por la Patria), y Daniel Peralta (Santa Cruz Somos Todos), rechazó avanzar en una iniciativa que vaya en contra de los trabajadores.

Los gremialistas que ingresaron al recinto le pidieron a los diputados que no traten la emergencia económica.

En ese sentido, el texto aprobado establece: “Artículo 1º, expresar profunda preocupación por la frágil e inestable situación social y económica de la comunidad santacruceña en general, y en el marco de la misma, como representantes del pueblo, continuaremos trabajando con la misma responsabilidad de siempre, protegiendo el derecho de los habitantes de la provincia de Santa Cruz, evitando la vulnerabilidad de los mismos”.

Los diputados firmaron una resolución comprometiéndose a no tratar proyectos que afecten a los trabajadores.

Asimismo, indica: “Artículo 2º, expresar que esta Legislatura no apoyara ninguna iniciativa que vaya en contra de los derechos de los trabajadores y aboga por la apertura del espacio paritario a los fines de dar curso al imprescindible diálogo entre el Poder Ejecutivo Provincial y las Organizaciones Sindicales”.

Los gremialistas que ingresaron al recinto, entre ellos el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Garzón, y el secretario del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Pedro Mansilla, exigieron a los legisladores que no traten ningún tipo de ley de emergencia que afecte a los trabajadores.

Es importante destacar que los incidentes generaron repudio en las redes sociales.

Cabe destacar que la designación de Fernando Rodrigo Baños como presidente de FOMICRUZ S.E., impulsada por el gobierno provincial desde el 1 de enero de 2026, al igual que la de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Marilina Jaramillo, que se encontraban en el Orden del Día para su acuerdo, pasarán a formar parte del temario de la próxima sesión.