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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto al ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, presentó cuatro cachorros de raza Pastor Belga Malinois que se incorporarán al sistema provincial de seguridad y respuesta ante emergencias. Dos de los ejemplares fueron asignados al Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía de Santa Cruz y los otros dos a la Subsecretaría de Protección Civil.

Los cuatro ejemplares iniciarán un proceso de adiestramiento junto a sus guías antes de incorporarse a operativos de búsqueda de personas, rescate e intervenciones especiales.

“La incorporación forma parte de la política de fortalecimiento de las fuerzas provinciales, mediante la inversión en equipamiento, capacitación y recursos especializados para brindar respuestas más rápidas y eficientes ante situaciones críticas”, remarcaron desde el Ejecutivo.

Autoridades provinciales, efectivos policiales y personal de Protección Civil participaron de la presentación de los nuevos canes que reforzarán las capacidades operativas de la provincia.

Los cuatro ejemplares iniciarán una etapa intensiva de entrenamiento junto a instructores especializados y sus respectivos guías, con quienes conformarán binomios preparados para intervenir en operativos de búsqueda de personas, rescate e intervenciones especiales. Una vez finalizado el adiestramiento, estarán en condiciones de participar en procedimientos vinculados con emergencias, personas extraviadas, operativos de seguridad y otras acciones donde su capacidad de rastreo y respuesta resulta clave.

Al respecto, el gobernador Claudio Vidal afirmó: “Incorporamos nuevos canes para búsqueda, rescate e intervención, que serán fundamentales para seguir cuidando a los santacruceños”. Asimismo, indicó: “Seguimos invirtiendo en capacitación, equipamiento y en nuestra gente, porque queremos una provincia con fuerzas mejor preparadas para cuidar a los santacruceños y dar respuestas cuando más se las necesita”.

Protección Civil conformará su primera brigada canina

Con esta incorporación, la Subsecretaría de Protección Civil comenzará a conformar, por primera vez, una brigada especializada de búsqueda con canes en la provincia. El Gobierno Provincial hizo hincapié en que “se trata de un avance significativo que permitirá ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias y fortalecer el trabajo coordinado con los distintos organismos de seguridad”.

En esa misma línea, subrayó: “La creación de esta unidad representa un nuevo paso en la profesionalización de los equipos provinciales y permitirá contar con herramientas de alta especialización para actuar en escenarios complejos”. También aseveró que continúa impulsando una política de fortalecimiento integral de las áreas de seguridad y protección civil mediante la capacitación permanente del personal y la incorporación de tecnología y recursos operativos.

Dos de los cachorros serán incorporados al Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y los otros dos integrarán la primera brigada canina de la Subsecretaría de Protección Civil.

Para cerrar, el Ejecutivo señaló que “la incorporación de estos nuevos canes reafirma el compromiso del Gobierno Provincial con la modernización de las fuerzas de seguridad y la construcción de un sistema de respuesta cada vez más eficiente, preparado y cercano a las necesidades de la comunidad”.