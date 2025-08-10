Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el séptimo relevamiento del año, las consultoras y entidades financieras, que participaron del Relevamiento de Expectativas Económicas (REM) que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estimaron una inflación mensual de 1,8% para julio, con un incremento de 0,1% respecto del mes anterior. Respecto del IPC Núcleo, ubicaron sus estimaciones para julio, también en 1,8%.

El dato certero se conocerá este miércoles 13 de agosto, cuando el Instituto de Estadísticas y Censo publique el porcentaje oficial sobre el Índice de Precios al Consumidor del séptimo mes del año.

Para esos analistas los meses siguientes seguirán registrando una caída en el IPC, manteniéndose los guarismos mensuales siempre por debajo del 2,0%. Con lo que para todo 2025, proyectan una variación interanual de 27,3%.

Agosto en calma

Cabe señalar que la devaluación de poco más de 10 puntos que, en las últimas tres semanas ha experimentado el dólar, no tendrá demasiado impacto en agosto. Desde la consultora C&T Asociados, estimaron que el octavo mes del año será “tranquilo en general” y pronostican una suba de la inflación en torno al 1,9%.

En esa línea, desde EcoGo, coinciden que no se observa “mucho traslado” de la suba del dólar a precios. Y pronostican, también, un IPC de 1,9% en agosto. En tanto, desde Analytica marcaron que “en los primeros días de agosto no se observan cambios en la tendencia de la inflación en alimentos y bebidas”. Para agosto prevén que la inflación se ubique en el 1,8%.

Leve aceleración

Sin embargo, de acuerdo a la medición de Equilibra, la primera semana de agosto arrojó una inflación del 1%, apenas 0,1 p.p. más que semana de julio, liderada por el aumento de los regulados (+2%, +0,3 p.p. vs 1ra semana de julio).

“Esta suba es la mayor para la primera semana del mes desde marzo, lo que evidencia una -leve- aceleración. La inflación núcleo trepó 0,9% con mayores subas del componente que no es Alimentos y bebidas (1,3% semanal, +0,3 p.p. vs 1 mes atrás)”, precisaron desde la consultora.