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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá mañana el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio. De acuerdo con las proyecciones de las principales consultoras privadas, se espera que la cifra oficial perfore el 2%, consolidando el proceso de desaceleración inflacionaria que se viene registrando durante los últimos meses.

Las expectativas positivas sumaron sustento luego de que la Ciudad de Buenos Aires informara que el costo de vida en el ámbito porteño se ubicó en el 1,8%, registrando el indicador más bajo del primer semestre. En el Gobierno nacional se muestran confiados en que la medición oficial ratificará estas previsiones a la baja.

“La vemos en 1,9%, si tengo que dar un número”, señaló el vocero presidencial, Adrián Ravier, aunque aclaró que se trata de una proyección que puede tener márgenes de variación. “Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo”, añadió el funcionario. En la misma línea se expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien durante la última semana afirmó en declaraciones televisivas que el índice continuará en descenso durante los próximos meses.

Tres de cada cuatro argentinos dice que su salario pierde contra la inflación.

Entre 2% y 1,5%

Los relevamientos privados coinciden con el diagnóstico oficial y anticipan la tercera desaceleración consecutiva del indicador general. La consultora Econviews reflejó que, en la cuarta semana del mes, la canasta de alimentos y bebidas en supermercados tuvo una suba del 0,2%, mostrando un leve descenso respecto al 0,3% de la tercera semana. Con este comportamiento, el acumulado de las últimas cuatro semanas descendió al 1,1%, destacándose el alza en embutidos (2,6%) y la baja en bebidas (-0,8%).

Por su parte, la medición de la firma LCG para el rubro de alimentos y bebidas no arrojó variación en la última semana de junio. El incremento en verduras (1,7%) y bebidas (0,9%) se vio compensado por las caídas en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%). De esta manera, el promedio mensual de las últimas cuatro semanas se desaceleró 0,4 puntos porcentuales, ubicándose en el 1,5% en comparación con el registro de mayo.

En tanto, los datos de Analytica revelaron que los precios de alimentos y bebidas subieron un 0,1% durante la cuarta semana de junio, dejando el promedio de las últimas cuatro semanas en un 1,4%. Para la proyección general del mes, la consultora calculó una suba del 1,8%, detallando que las mayores alzas se dieron en verduras (5,3%) junto a aguas, gaseosas y jugos (2,4%), mientras que las bajas principales correspondieron a pescados y mariscos (-1,9%) y frutas (-2,3%).

César Herrera, economista y director del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Patagonia

En el plano regional, especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) adelantaron a La Opinión Austral que los relevamientos de precios en la Patagonia arrojaron un indicador por debajo del 2%, en sintonía con la tendencia nacional. Desde la institución académica aclararon que la cifra final y actualizada al detalle se dará a conocer en los próximos días.

Pese a que la inflación promedio regional se mantiene moderada y en niveles estables, el estudio advirtió un incremento en la cantidad de productos con variaciones de precio, lo que se tradujo en un mayor movimiento y rotación de valores en las góndolas.

El análisis pormenorizado de la casa de altos estudios subraya tres dinámicas clave en el comportamiento del consumo regional:

Generalización de las subas: Los incrementos ya no se concentran de forma exclusiva en un solo rubro. Durante la última semana se detectaron subas importantes distribuidas en categorías esenciales como carnes, frutas, verduras, lácteos y productos de almacén.

Elevada dispersión de precios: El relevamiento en los centros de compra locales sigue mostrando brechas muy marcadas. Coexisten productos específicos que duplicaron su valor con otros artículos que registraron caídas superiores al 50%. MIRA TAMBIÉN Medio Oriente: se cerró el paso de Ormuz y el precio del petróleo trepa un 5% El Gobierno precisó que el “aumento salarial de los policías supera los $ 3.500 millones mensuales”

Tendencia a la baja: Al igual que en las mediciones del norte del país, el comportamiento general del bloque patagónico se sostiene por debajo de la barrera del 2% mensual, a la espera del procesamiento de los datos definitivos.