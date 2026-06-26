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En el marco de una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de Santa Cruz -presidida por el vicegobernador Fabián Leguizamón y con la presencia de 20 diputados en el recinto-, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, expuso 1° Informe de Gestión de la Administración Central, Organismos Centralizados y Descentralizados, y Sociedades del Estado. De este modo, se dio cumplimiento a la Ley N°3718 que establece que se debe presentar dos veces al año, un informe detallado de las acciones que se impulsan desde el Poder Ejecutivo.

Tras la exposición, la funcionaria señaló que no se completó la lectura, ya que el mismo tiene una extensión de más de 200 páginas conteniendo la información solicitada por los legisladores para los ejes Seguridad, Economía, Educación y Desarrollo. “No pudimos leer por decisión de los diputados, así que les dejamos a ellos el informe digital”, precisó e indicó: “Tienen cinco días hábiles para volver a repreguntar sobre las consultas que hicieron”.

Recalcó que “estamos abiertos a contestar todo lo que nos pregunten, porque la información pública y la transparencia son ejes de nuestro gobierno. Cada vez que nos convoquen, vamos venir a la Cámara o responder las preguntas que necesiten los diputados”. En este sentido, hizo hincapié en que “somos funcionarios públicos y estamos obligados a que la ciudadanía sepa y tenga conocimiento de todo lo que hacemos”.

En cuanto a la propuesta realizada por el diputado por el Pueblo de Puerto San Julián, Piero Boffi, para que los funcionarios sean citados personalmente a hablar con los diputados, Elmiger dijo que esa formalidad también está “dentro de la norma. Por ahí la conversación directa con los diputados, en una especie de rendición de cuentas, puede llegar a ser mucho más útil no solamente para nosotros y para ellos, sino también para la ciudadanía en su conjunto”.

Representado por la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, el Gobierno de Santa Cruz, respondió a las preguntas anticipadas por los diputados. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Ley de Financiamiento Estratégico

Respecto de la Ley de Financiamiento Estratégico, Elmiger recordó que “volvió a Comisiones de Asuntos Constitucionales y estamos a la espera de que los diputados puedan discutir y conseguir ese consenso” que fue el pedido efectuado durante la sesión extraordinaria en la que se debatió dicha herramienta.

“Seguimos trabajando, seguimos negociando con cada uno de los referentes políticos de las localidades, intendentes, concejales, diputados, distintos funcionarios que se acercan y que preguntan, que traen dudas o sugerencias”, manifestó, al tiempo que expresó: “No descartamos que esa ley pueda finalmente promulgarse”.

Recordó que este jueves en la provincia de Neuquén “se aprobó un financiamiento en un endeudamiento en crédito, en dólares, es lo que la provincia de Santa Cruz está pidiendo. La mayoría de las provincias, ya lo señalamos en las dos comisiones que vinimos, están todas en el mismo proceso de tomar financiamiento en moneda extranjera porque es lo conveniente en este momento”.

Para cerrar, aseveró: “No inventamos nada nuevo, y además le agregamos un órgano de control que estaría conformado por un integrante de cada bloque de la Legislatura. Estamos pidiéndole a la Cámara la autorización para hacer lo que más le conviene a Santa Cruz hoy en pos del desarrollo de la provincia y del beneficio de todos los ciudadanos”.

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