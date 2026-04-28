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El Gobierno de la provincia de Santa Cruz, a través de la gestión de Claudio Vidal, dará inicio este miércoles 29 de abril a la primera etapa de extensión de la red de agua en el barrio 22 de Septiembre, mediante la intervención de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).

Esta etapa forma parte de un proyecto integral de 5.000 metros de red y contempla la ejecución de 2.100 metros lineales de cañería. Uno de los aspectos más relevantes es que, al finalizar los trabajos, la red quedará completamente empalmada y en funcionamiento, lo que permitirá que los vecinos accedan de manera inmediata al servicio de agua potable.

La obra representa una inversión de $190.000.000, financiada íntegramente con recursos administrativos de SPSE. Desde el organismo destacaron que este esquema permite avanzar con infraestructura clave sin recurrir a financiamiento externo, optimizando el uso de los fondos públicos.

El proyecto incluye la compra de materiales, el despliegue de maquinaria pesada y la intervención de cuadrillas especializadas que llevarán adelante las tareas en el terreno.

Detalle técnico y cobertura

La intervención se desarrollará en un sector estratégico del barrio, abarcando las manzanas 648, 649, 650, 651, 652, 658, 659, 660, 661 y 662.

Para la ejecución se utilizará cañería de PVC de 0,75, diseñada para soportar la presión necesaria y garantizar un abastecimiento eficiente. Se estima que alrededor de 100 familias serán beneficiadas directamente, accediendo a un servicio formal, seguro y continuo.

Compromiso de gestión

Desde la conducción de SPSE remarcaron el enfoque en obras concretas y operativas: “La instrucción del gobernador Claudio Vidal es clara: obra que se empieza, obra que se termina y se pone en funcionamiento. En esta etapa entregamos 2.100 metros con servicio real y efectivo, como parte de un plan mayor que llegará a los 5.000 metros totales”.

Con la puesta en funcionamiento de la red, los vecinos del barrio 22 de Septiembre accederán a beneficios directos como la conexión a la red de agua potable, una mejora en la presión del servicio y mejores condiciones sanitarias.

De esta manera, el Gobierno Provincial y SPSE refuerzan su política de inversión en infraestructura básica, transformando recursos del Estado en soluciones concretas que impactan en la calidad de vida de las