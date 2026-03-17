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Este martes se desarrolló una nueva reunión de la subcomisión laboral entre el Gobierno provincial y los gremios docentes.

El encuentro contó con la participación de autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE), el jefe de Gabinete Pedro Luxen y el ministro de Trabajo Juan Mata, junto a representantes de ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) y AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica). La reunión fue transmitida en vivo a través de YouTube, cuyo enlace fue compartido al inicio por el propio Luxen.

Durante la apertura, el secretario general de ADOSAC, César Alegre, planteó con dureza la postura del gremio. “Estamos acá porque consideramos que el Consejo Provincial de Educación está incumpliendo el acta que firmamos con el ministro de Trabajo y el Poder Ejecutivo”, expresó.

El dirigente señaló además que las instancias de diálogo previas no arrojaron resultados concretos. “De las distintas reuniones con el CPE no pudimos tener respuestas, solamente hubo dilaciones”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el eje del reclamo pasa por la estabilidad laboral de los docentes, especialmente en lo referido a procesos de titularización. “Hoy estamos acá por la estabilidad laboral de nuestros compañeros, que tiene que ver con las titularizaciones y con un acta a homologar por el Poder Ejecutivo”, indicó.

Finalmente, Alegre insistió en la necesidad de avanzar en definiciones urgentes y reclamó el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno. “Venimos viviendo demasiadas dilaciones. Lo que pretendemos es que se cumpla la palabra del jefe de Gabinete: que ningún compañero se quede sin trabajo, sin su cargo ni sus horas, tal como dice el acta”, dijo.

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