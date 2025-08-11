Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes inició el plan de lucha nacional de las 57 universidades públicas de la República Argentina en demanda de mayor financiamiento y la inmediata reapertura de paritarias para el sector.

En Santa Cruz, la Asociación de Docentes de la UNPA (ADIUNPA) anunció que participan de las medidas definidas por CONADU Histórica, la federación que nuclea a los gremios universitarios de base.

Del 11 al 17 de agosto próximo habrá paro total de actividades en las universidades nacionales.

Las medidas están divididas en dos partes: del 11 al 17 de agosto próximo habrá una semana de paro total de actividades. Luego, desde el 18 de agosto hasta el 7 de septiembre, los docentes concretarán paro de 48 horas todas las semanas en días rotativos.

Foto: Patagonia Obrera

Impacto

“La docencia de las universidades nacionales está sufriendo el congelamiento salarial total, con 0% de actualización impuesto por el gobierno de Javier Milei durante los últimos meses, arrastrando un atraso salarial enorme y con la mayor pérdida histórica de poder adquisitivo”, alertaron desde ADIUNPA.

“Esta política está generando el vaciamiento de las universidades con renuncias y dificultades para cubrir las vacantes debido a los salarios que, para una gran parte de las categorías y segmentos de antigüedad, está por debajo de la línea de pobreza, poniendo en peligro la continuidad del funcionamiento de las universidades.

Además, el impacto en los salarios está llevando a las obras sociales a la quiebra y las cajas jubilatorias a una situación crítica”.