Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Newmont Cerro Negro se convirtió en la primera operación minera argentina en incorporar tecnología de perforación telerremota, un avance que redefine los estándares de seguridad y eficiencia en la minería subterránea.

El sistema permite operar los equipos a distancia, reduciendo la exposición de los trabajadores a condiciones geológicas adversas y zonas de riesgo latente. Además, optimiza la recuperación de mineral y la productividad en las cámaras de producción.

“Este avance es un hito no solo para nuestra operación, sino para toda la minería subterránea en Argentina. La perforación remota eleva los estándares de seguridad y potencia nuestras capacidades operativas, abriendo nuevas formas de trabajar bajo tierra”, afirmó Pierre Morin, Gerente de Operaciones Mina de Newmont Cerro Negro.

La implementación de la tecnología implicó un trabajo interdisciplinario que integró planificación, entrenamiento y puesta en marcha, reflejando el compromiso de la empresa con la innovación, la seguridad y la sostenibilidad.