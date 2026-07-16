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El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, dispuso asueto total para los trabajadores municipales para este jueves 16 de julio, luego de que la Selección Argentina venciera por 2-1 a Inglaterra y se metiera en la final de la copa del mundo 2026.

El comunicado del municipio caletense.

Así se informó este miércoles por la noche en un comunicado oficial extendido en la página oficial del Municipio caletense. En el mismo se aclara que “se deberán garantizar servicios esenciales”, detallando que la decisión es por decreto N° 1338/26 firmado por el intendente Pablo Carrizo.

En misma sintonía se dispuso idéntica medida en Pico Truncado, por determinación de su intendente, Pablo Anabalón.

El intendente de Pico Truncado, Pablo Anabalón.

Las decisiones de los intendentes Pablo Carrizo y Pablo Anabalón generaron polémica, al ir en contraposición del discurso y gestión del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien cada vez que se refiere a la situación y futuro provincial hace énfasis en “el trabajo y la producción”, como ejes centrales.