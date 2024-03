Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tienen motivos para estar preocupados. Al igual que los que se desempeñan en Vialidad Nacional, la ANSES, los Centros de Referencia (CDR), entre otros, temen que la administración del presidente Javier Milei haga despidos masivos. En la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz, dependiente del INTA, hay 80 trabajadores que penden de un hilo. Es que el Gobierno nacional aún no les renovó el contrato anual que se realiza de manera automática. Pero no es la única razón para estar en alerta: el presupuesto asignado les alcanza para funcionar hasta el mes de junio.

Sobre este tema habló Leandro Climenti, trabajador de la Estación Experimental y secretario gremial del gremio de los trabajadores del INTA, llamado APINTA. “Hoy (por ayer) nos estuvimos reuniendo por los despidos en la ANSES y Vialidad Nacional“, comenzó informando a La Opinión Austral, respecto a la situación en otros organismos nacionales. Comentó que el comienzo del año en el INTA “viene atravesado por el desfinanciamiento y la incertidumbre que es absoluta, porque no hay respuestas a las plantas transitorias“, señaló en relación a los contratos anuales de renovación automática, incluidos en el artículo 9 del convenio general.

“No han notificado ninguna de esas renovaciones, estamos hermanándonos con los otros gremios, los nacionales, provinciales y la CGT zona sur”, sostuvo el dirigente sindical. Sobre esto último, manifestó que empezaron a reunirse y a tomar medidas. El objetivo es “acompañar en los distintos conflictos, entre ellos están incluidos la gente de la Fraternidad que representa a una parte de los empleados de YCRT”, ya que “la preocupación nos está atravesando a todos”, subrayó.

Climenti indicó que “hasta el día de hoy hay un desfinanciamiento absoluto, al igual que las universidades tenemos un presupuesto hasta junio, la incertidumbre es tremenda, es caótica“, aseguró, al tiempo que dijo que en la Estación Experimental Santa Cruz son alrededor de 80 personas las que se encuentran en esa incertidumbre.

“A nadie de la planta les llegó la renovación, no nos pasa sólo a nosotros, tampoco les llegó a los 7 mil trabajadores a nivel nacional” y añadió: “La situación es gravísima, la incertidumbre es absoluta. El director nacional ha tratado de juntarse con el presidente y nadie le da respuestas”. Más adelante, el delegado gremial señaló que más allá de la gravedad que implican los despidos que se están produciendo en los organismos nacionales, otro tema alarmante es “el Estado retirándose“, lo cual “es tremendo para la ciudadanía“.

Recordó que entre muchas actividades, desde INTA trabajan junto al Consejo Agrario Provincial en un proyecto de guanacos. Y que también, al igual que con lo ocurrido con los Centros de Referencia (CR) dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el programa “ProHuerta” tampoco tiene financiamiento. “La situación es preocupante porque con ese desfinanciamiento no estamos llegando a las comunidades, no llega la plata para los proyectos; tenemos 40 compañeros desvinculados que pertenecen a ‘ProHuerta‘ y que dependían del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, sostuvo.

Finalmente, Leandro Climenti afirmó que se están realizando reuniones y jornadas de asambleas permanentes. “Al día de la fecha la situación se pone cada vez más compleja. Por ahora se está cobrando, pero las plantas no permanentes estamos en una incertidumbre absoluta; es demencial lo que está pasando; los trabajadores no saben si va a tener el sueldo para llevarles el sustento a sus familias. Es aberrante el desmanejo, no hay empatía con las familias; son hijos, son padres que el mes que viene no saben si van a tener trabajo”, enfatizó.