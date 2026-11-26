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La concejal de Río Turbio, Patricia Neri, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) durante la noche del martes y debió ser trasladada de urgencia a Río Gallegos para recibir atención médica especializada.

Según informó su familia a través de las redes sociales, Neri ingresó inicialmente por la guardia del Hospital de la Cuenca Carbonífera (HCC), donde recibió atención médica y fue estabilizada para realizar el traslado hacia la capital provincial.

El viaje presentó dificultades debido al cuadro de salud que atravesaba. En el mensaje difundido por sus familiares destacaron el trabajo del personal sanitario que participó del operativo para garantizar su llegada al Hospital Regional Río Gallegos (HRRG).

“Su traslado fue difícil, y el personal de ambulancia se esforzó para que llegara a destino. El viaje fue difícil y quienes acompañaron en el traslado pelearon cada kilómetro para darnos una oportunidad con Pato”, expresaron.

Cuál es el estado de salud de Patricia Neri

Una vez en Río Gallegos, la concejal quedó bajo atención de los profesionales del Hospital Regional. De acuerdo con lo comunicado por su familia, los médicos les confirmaron que su estado de salud es reservado y que presenta un pronóstico complicado.

“Una vez en Río Gallegos, los terapistas del Hospital nos confirman el estado de salud, reservado, con pronóstico bastante complicado”, señalaron en la publicación.

Además, indicaron que aguardaban la llegada de un especialista para que pudiera ser intervenida. En ese contexto, sus familiares pidieron acompañamiento y oraciones por su recuperación.

“En estos momentos espera la llegada de un especialista para poder ser intervenida. Con mucho dolor y con todas nuestras fuerzas esperamos que Pato la siga luchando”, manifestaron.

Por su parte, Karina Neri, hermana de la concejal, agradeció la atención recibida en ambos establecimientos sanitarios y destacó el trabajo de los equipos médicos. “En nombre de mi familia, eterno agradecimiento a los doctores del HCC y HRRG. Nos dan la oportunidad de que mi hermanita la siga luchando”, escribió.

Los mensajes de apoyo a la presidenta del Concejo Deliberante

La noticia generó numerosas muestras de acompañamiento de familiares, vecinos y referentes políticos de la Cuenca Carbonífera y de distintos puntos de Santa Cruz.

Entre ellos se expresó Abigail Mazú, concejal de Río Turbio, quien le dedicó un mensaje: “Fuerza Flaca Patricia Neri, somos muchos rezando y haciendo fuerzas por tu recuperación”. También se sumó el intendente de Río Turbio, Darío Menna, quien manifestó su apoyo: “Mucha fuerza Pato querida, siempre para adelante compañera”.

El diputado provincial Carlos «Carloncho» Godoy, cuñado de Patricia Neri, compartió un mensaje en el que expresó su acompañamiento: “Querida, hemos salido de muchas juntos y estoy convencido de que esta vez tampoco será la excepción. Hoy nos unimos en oración por vos, acompañándote con todo nuestro cariño y nuestras fuerzas. ¡Mucha fortaleza! Te queremos mucho. Estamos con vos”, agregó.

Otros dirigentes y representantes políticos, como Elizabeth Romanelli de El Chaltén y Mateo Brunetti, de Puerto Deseado, también publicaron mensajes para desearle una pronta recuperación.

Quién es Patricia Neri, la concejal de Río Turbio

Patricia Neri, conocida como «Pato» Neri, es dirigente de Unión por la Patria y actualmente se desempeña como presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Río Turbio.

Asumió la conducción del cuerpo legislativo el 9 de diciembre de 2025, durante la sesión extraordinaria en la que se definieron las autoridades para el período 2026. La acompañan Emilio Martínez como vicepresidente primero y Abigail Mazú como vicepresidenta segunda.

Durante su gestión participó de iniciativas vinculadas con la situación económica y social de la localidad, los conflictos salariales municipales y proyectos de ordenamiento urbano.

En noviembre de 2026, también estuvo al frente de la sesión en la que el Concejo Deliberante autorizó al intendente Darío Menna a gestionar un préstamo de $2.700 millones para afrontar compromisos salariales. Bajo su presidencia, el 7 de mayo de 2026 el Concejo sancionó por unanimidad la Ordenanza N° 3341, que prohíbe y restringe el acceso de menores de 18 años a cigarrillos electrónicos y vapeadores, normativa que luego fue declarada de Interés Provincial..

Mientras permanece internada en Río Gallegos, sus familiares agradecieron las muestras de afecto recibidas y pidieron continuar acompañándola en este momento.