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La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, acompañó a la comunidad educativa de la Escuela Industrial N° 6 de Río Gallegos durante la presentación y pruebas del karting eléctrico “Macá Tobiano“, construido por estudiantes en el proyecto ECO-YPF. Destacó el proceso de aprendizaje colectivo y convocó a los santacruceños a apoyar la iniciativa para que los jóvenes puedan acceder a nuevos recursos para el próximo año.

La actividad se desarrolló en el Autódromo José Muñiz, alumnos realizaron pruebas de funcionamiento y puesta a punto del vehículo que representará a Santa Cruz en Junín, Buenos Aires.

“Estamos muy contentos, se están haciendo las pruebas con el Macá Tobiano, el auto de la Escuela Industrial Número 6, para participar en este desafío”, expresó Rasgido.

FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Remarcó que la experiencia trasciende la instancia competitiva y comprende todo el trabajo previo realizado por docentes, estudiantes y familias, además del aporte de las empresas que colaboraron para concretar el proyecto. “Esta experiencia genera grandes oportunidades de aprendizajes. También es la oportunidad de poder poner en marcha y en acción todo lo que han trabajado con los profesores durante años”, señaló.

Integrador

Rasgido valoró el impacto de la iniciativa en la convivencia y el trabajo conjunto dentro de la institución. El proyecto permitió integrar a alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto año. “En este proyecto participamos todos, trabajar junto a los chicos de tercer año, con los de cuarto, los de quinto, todos unidos”, relató.

FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

La experiencia permitió fortalecer los vínculos dentro de la comunidad educativa y generar una instancia de aprendizaje compartido.

Además convocó a la comunidad a acompañar al equipo mediante una votación en redes sociales. Conseguir una mayor cantidad de “me gusta” podría permitirles a los estudiantes recibir el próximo año un motor, un kit de herramientas y repuestos, elementos que fortalecerían las condiciones de participación y continuidad de la iniciativa. “Necesitamos el acompañamiento de todos los santacruceños“, sostuvo.

“Tenemos todas las condiciones para que nos vaya muy bien y tenemos todo el entusiasmo de una comunidad educativa y de todo el Consejo Provincial de Educación para que realmente la participación de los chicos sea excelente”, concluyó.