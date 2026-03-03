Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Provincial de Educación (CPE) se encuentra trabajando en el mantenimiento de las Escuelas Provinciales de Educación Primaria (EPP) N°44 y N°46 de la ciudad de Río Gallegos, con el objetivo de dar inicio a las tareas de recambio integral y reparación del sistema de calefacción en ambos establecimientos.

Al respecto, la presidenta del CPE, Iris Rasgido, habló con La Opinión Austral, oportunidad en la que se refirió al trabajo realizado por la cartera que conduce. “Nos encontramos en la escuela 46 donde se está realizando una obra de mantenimiento preventivo y correctivo de gran envergadura“, comenzó la funcionaria.

La presidenta del CPE, observando el material entregado a la EPP N° 46 de Río Gallegos.

Subrayó que está llegando equipamiento nuevo y añadió que se trata de una comunidad educativa que sufrió mucho la falta de mantenimiento en materia de calefacción y electricidad pero “hoy tienen las respuestas“, enfatizó. Más adelante, la presidenta del CPE manifestó: “Seguimos avanzando en el plan de recuperación histórica en las escuelas con acciones de calidad, como se merecen las comunidades educativas“, al tiempo que agregó: “Se terminaron los parches en la educación y estamos en un momento donde la inversión es muy grande“.

Luego recordó que en los últimos días hubo actos vandálicos en Las Heras y El Calafate. En el primero, fueron dos hechos que eran robos de cables, mientras que en la villa turística dejó sin clases al colegio secundario 46, aunque aclaró que ya se hicieron todas las reparaciones, entre ellas, las del tablero eléctrico.

El arribo de algunos de los equipamientos para la institución educativa. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Al ser consultada por La Opinión Austral sobre cómo analiza el inicio del ciclo lectivo 2026, respondió que se están preparando para el acto público de ofrecimientos que se va a realizar entre el sábado y el lunes. “Tenemos más de 750 cargos en toda la provincia para ofrecer y más de 6030 mil horas cátedras“, lo que significa que “los docentes van a tener la oportunidad de ir a tomar cargos, ir a tomar horas o mejorar su situación, porque puede pasar que un docente que ya tiene un cargo y quiera mejorar su situación, en ese acto público de ofrecimiento tiene la oportunidad“, dijo.

Asimismo, aclaró que va a haber dos actos: el acto público de ofrecimiento de cargos base, pero también el ofrecimiento de dobles cargos. En cuanto a los listados, indicó que los gremios plantearon que el CPE dejara sin efecto una resolución vinculada a la diplomatura y el aumento excesivo de puntaje en el ítem otros títulos. “En el marco de la negociación se aceptó, pero generando una comisión que va a investigar cada una de las situaciones que hacen referencia a esos puntajes que se otorgaron y a esas instancias de información que se dieron y llevaron a este punto”, explicó.

“Luego de eso, avanzamos con la emisión de los listados para poder desarrollar entre el sábado y el lunes, los actos públicos de ofrecimientos en toda la provincia y en todos los niveles y modalidades“, aseguró la funcionaria de la cartera de Educación.