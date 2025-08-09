Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una recorrida por las escuelas de Puerto San Julián, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, y el intendente Daniel Gardonio encabezaron una visita destinada a supervisar las condiciones edilicias de las instituciones educativas locales. Acompañados por funcionarios provinciales y municipales, evaluaron los trabajos realizados y las necesidades aún pendientes para continuar mejorando los espacios de aprendizaje.

La visita se realizó en un contexto de intensas inversiones en infraestructura escolar en toda la provincia de Santa Cruz, en el marco del plan de recuperación histórica impulsado desde fines de 2023. Durante el recorrido, las autoridades del CPE destacaron las renovaciones en sistemas de calefacción, refacciones en aulas y pasillos, y el mantenimiento de techos, instalaciones eléctricas y sanitarios.

Rasgido y Gardonio estuvieron acompañados por el diputado por el Pueblo, Mario Piero Boffi; la directora Regional de Educación Zona Centro, María Pía Morini; el secretario de Estado de Comunicación y Medios, Sergio Bucci; y la directora Provincial de Gestión Privada, Daniela Franchini. El equipo evaluó los trabajos realizados y las necesidades aún pendientes para continuar mejorando los espacios de aprendizaje.

Avances visibles: renovaciones y mantenimiento preventivo

Los directivos de las escuelas visitadas mostraron a las autoridades las mejoras alcanzadas en los últimos meses, producto de una inversión sostenida que busca revertir años de deterioro. Se hizo hincapié en la renovación de los sistemas de calefacción, que es crucial para garantizar un ambiente adecuado en el clima riguroso de la región.

Daniel Gardonio, intendente de San Julián, dialoga con directivos sobre las obras de mantenimiento realizadas y las necesidades pendientes.

Asimismo, la pintura y reparación de aulas y pasillos mejoró notablemente la estética y funcionalidad de los edificios. Las tareas de mantenimiento preventivo implementadas permiten prolongar la vida útil de las infraestructuras y asegurar condiciones óptimas para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Necesidades pendientes y compromiso para futuras obras

A pesar de los avances, la recorrida permitió identificar varias obras urgentes que todavía requieren intervención. Desde el municipio y el gobierno provincial ratificaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para priorizar estas reparaciones y continuar fortaleciendo la infraestructura educativa en Puerto San Julián.

Autoridades provinciales y municipales durante la visita a los espacios comunes que fueron refaccionados en una escuela de Puerto San Julián.

Iris Rasgido señaló que, si bien se ha avanzado mucho desde la implementación del plan de recuperación histórica, aún queda un camino importante por recorrer para alcanzar las condiciones adecuadas en todas las escuelas de la provincia. Este trabajo conjunto refleja la decisión política de mantener la educación como prioridad en la agenda pública.

Inversión en mantenimiento escolar

Esta inspección se enmarca en una política provincial que durante 2023 destinó más de 1.600 millones de pesos a obras de mantenimiento y reparación en escuelas de Santa Cruz, un esfuerzo para revertir el deterioro edilicio que padecían las instituciones educativas.

El diputado Mario Piero Boffi; la directora Regional de Educación, María Pía Morini; la directora Provincial de Gestión Privada, Daniela Franchini; y Sergio Bucci, secretario de Estado de Comunicación y Medios, los avances en la infraestructura escolar.

En junio pasado, Rasgido ya había detallado que la inversión continuaría durante 2024 y 2025 con un sistema de convenios con municipios para agilizar las obras en distintas localidades, entre ellas Puerto San Julián. La presidenta del CPE destacó que se trabaja para superar obstáculos como la falta de equipamiento efectivo o la necesidad de una mayor transparencia, subrayando la complejidad del plan de recuperación histórica.