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La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, participó de la inauguración del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 43 en la localidad de Caleta Olivia. En ese marco, y en diálogo con medios de comunicación, entre ellos La Opinión Austral, remarcó que se trata de “un edificio esperado por toda la comunidad”.

Durante la jornada, la funcionaria celebró la concreción de la obra junto a estudiantes y docentes: “Hoy celebrando con todos los chicos, la comunidad educativa y disfrutando de estas instalaciones nuevas, totalmente equipadas para que el equipo institucional pueda desarrollar esa tarea que hacen todos los días que tiene que ver con enseñar, con promover educación, con generar situaciones de enseñanza para que los chicos aprendan”, expresó.

Asimismo, Rasgido subrayó el trabajo conjunto con el sector privado para finalizar el establecimiento: “Acá se constituyó una alianza estratégica con Cookins, que es una empresa que trabaja en el sector minero y en el marco de la responsabilidad social empresaria avanzaron con esta obra para poder finalizarla y se cumplieron con los plazos”.

Rasgido junto al gobernador Claudio Vidal y estudiantes del secundario. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

En relación a futuros proyectos para la ciudad de la zona norte, indicó que se encuentran en desarrollo nuevas iniciativas de infraestructura escolar. “Está trabajando el equipo de arquitectos, cuatro jóvenes que se integraron al Consejo Provincial de Educación hace un par de meses, y están desarrollando el proyecto de la Escuela Técnica N° 10 y la pileta de EBIMAL (Escuela de Biología Marina y Laboratorista N°1 ‘Atlántico Sur’) que es una gran deuda”, señaló.

En esa línea, agregó: “Esas son las dos grandes obras que se están trabajando y que ingresan en un paquete de cinco obras con otras localidades, por lo que esperamos avanzar, iniciarlas y terminarlas”.

Por último, la titular del CPE se refirió a una obra complementaria para el flamante edificio: “Ese proyecto ya está finalizado y esperamos concretar la obra con un convenio con el municipio”, dijo en relación al cerco perimetral del Secundario N° 43.

Paritarias

Más adelante, Rasgido fue consultada por la discusión salarial con el sector docente. En ese aspecto, indicó: “Tuvimos una subcomisión, todavía no hemos tenido paritarias, donde el gobierno ratificó todo lo que ha planteado para este año que es sostener los resguardos, que se plantearon en 2024, 2025 y 2026, no dar de baja a ningún docente por baja de matrícula”, dijo.

En ese aspecto, reiteró que la provincia tiene 7 mil alumnos menos, en estos últimos años hay una baja muy importante, Argentina está cuarta en términos de baja y Santa Cruz está cuarta en la Argentina” por lo que “el esfuerzo del gobierno ha sido sostener los resguardos, eso significa que se sostienen las fuentes laborales“.