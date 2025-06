Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una gran controversia sacude al programa de becas universitarias del Concejo Deliberante de Perito Moreno. Tal como lo anticipó La Opinión Austral, el conflicto se desató luego de que la empresa Newmont, que financia casi la mitad del plan, denunciara que al menos 21 de los 60 estudiantes incluidos para este año no cumplen con los requisitos académicos mínimos establecidos por la normativa vigente.

La advertencia llegó de parte de Sandro Sánchez, gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de la operadora minera, quien explicó que el programa no es administrado por Newmont, sino por el Honorable Concejo Deliberante local, que cada año firma un convenio con la empresa para financiar las becas. “Nosotros acompañamos con financiamiento, pero no decidimos quién recibe la beca. Eso lo establece el Concejo a través de la Ordenanza 2921, que fija requisitos claros”, señaló en diálogo con LU12 AM680 Radio Río Gallegos.

Sandro Sánchez, gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de la operadora Newmont Cerro Negro.

El principal punto de conflicto radica en que un sector de concejales cuestionó abiertamente el criterio de mérito académico, un requisito clave no solo en el reglamento local, sino también en programas nacionales como el Progresar. A pesar de ello, algunos ediles impulsaron la inclusión de estudiantes que no alcanzaban el nivel mínimo exigido.

Según Sánchez, “la beca es para estudiantes que muestran compromiso con su formación. No se puede premiar el abandono o el estancamiento académico”. La empresa detectó casos de estudiantes con años de beca sin avances, uno de ellos con tres materias aprobadas en 2023 y ninguna en 2024, y otro que no presentó documentación alguna desde 2021.

Newmont sostiene que su intención es continuar apoyando a 60 jóvenes por año, como lo hace desde 2007, con una inversión que actualmente supera los 100 mil dólares anuales solo en este programa. “Pero ese esfuerzo tiene que tener sentido. Hoy hay 31 chicos que sí cumplieron con todos los requisitos y aún no reciben la beca porque se nos pide financiar también a quienes no lo merecen. Así no se puede trabajar”, advirtió el vocero.

En Perito Moreno, la lógica de la rendición de materias parece estar siendo desafiada contra toda lógica.

La compañía participó de más de siete reuniones presenciales y realizó cuatro notificaciones formales durante 2024, solicitando información académica de los becarios, que llegó recién en marzo de este año, fuera del plazo pactado. “Queremos que el foco esté en los chicos que cumplen. Si hay vacantes, que se sumen nuevas altas. Pero no podemos validar prácticas que distorsionan la finalidad de la beca”, afirmó Sánchez.

Actualmente, el desembolso de las becas 2025 está frenado, a la espera de que el Concejo decida cómo proceder. Desde la empresa, aseguran que una vez firmado el convenio con los estudiantes que cumplen, se realizará el pago retroactivo desde marzo y se garantizarán los 12 pagos mensuales hasta febrero de 2026.

Mientras tanto, la comunidad educativa y los propios estudiantes observan con preocupación cómo una herramienta clave para el desarrollo se ve empantanada por decisiones arbitrarias y falta de control institucional. “Nuestro compromiso con la educación sigue firme, pero tiene que haber responsabilidad. No podemos financiar lo que no se cumple”, sentenció el vocero de Newmont.

