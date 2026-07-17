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Luego del encuentro desarrollado en Casa Santa Cruz, el gobierno de Claudio Vidal formalizó el regreso de la empresa de servicios petroleros San Antonio Internacional (SAI) a la actividad productiva de la provincia.

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, encabezó una reunión de trabajo en la Casa de Santa Cruz junto a directivos de la compañía para repasar los alcances del plan que, en su primera etapa, demandará la contratación de unos 60 trabajadores locales.

El funcionario provincial dialogó con La Opinión Austral y destacó el impacto político y económico de este retorno para la región: “La llegada de San Antonio a la provincia con una nueva campaña de perforaciones marca y señala la posibilidad que continúa teniendo la provincia de Santa Cruz en el flanco norte en las actividades productivas. Esto ratifica las decisiones y las políticas que está llevando adelante la provincia de Santa Cruz en el sector productivo hidrocarburífero”.

El ministro jaime Álvarez en la mesa de trabajo con las operadoras petroleras en Casa de Santa Cruz. FOTO: GOBIERNO

Por más trabajo

Precisó que los equipos técnicos y el personal operativo comenzarán a movilizarse de forma inmediata una vez concluidos los pasos administrativos de rigor. Además, indicó que axisten perspectivas de expansión para los próximos meses: “San Antonio y Crown Point ultiman detalles para avanzar en las tareas. Asimismo, es posible que continúe con otro operador más; están en tratativas entre privados”.

El ministro de Santa Cruz se reunió en Casa Santa Cruz con representantes de Pan American Energy (PAE), Compañía General de Combustibles (CGC), Patagonia Resources, Clear Petroleum, Quintana E&P, Roch SAU, Azruge S.A., Brest S.A., Venoil Energía, Ingeniería Alpa y Crown Point Energy.

También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Juan Schamber; el presidente de la Cámara de Servicios Petroleros (CASAPE), Tomás Hess; la presidenta de la Cámara de Proveedores de Insumos y Prestadores de Servicios de los sectores Energético, Minero y Ambiental de Santa Cruz (CAPPEMA), Carina Mendoza; el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Lludgar; y, en representación de San Antonio Internacional, su CEO, Matías de Buján, y el director de Recursos Humanos, Nicolás Grovas.

San Antonio Internacional informó que iniciará sus operaciones con un equipo perforador contratado por Crown Point – una de las compañías que ganó las licitaciones de las áreas que abandonó YPF- para la perforación de tres pozos y un equipo de workover destinado a Patagonia Resources.

SAI adelantó que participa de otras licitaciones con el objetivo de dar continuidad al equipo de perforación, incorporar un equipo de pulling y ofrecer también servicios especiales, como cementación y otras prestaciones vinculadas a la actividad de perforación.

La compañía cuenta además con dos bases operativas en Santa Cruz, ubicadas en Caleta Olivia y Las Heras, cuya reactivación será evaluada en función de la demanda de trabajo y las necesidades operativas.