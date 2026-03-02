La provincia de Santa Cruz inició su participación en la PDAC 2026 en Toronto, Canadá, con el objetivo de consolidar nuevas oportunidades de inversión que impulsen el crecimiento y la proyección del sector minero santacruceño.

La delegación – con el auspicio del Consejo Federal de Inversiones – está encabezada por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y el presidente de FOMICRUZ S.E., Fernando Baños, acompañados por geólogos y equipos técnicos de la provincia, quienes presentan ante la comunidad inversora internacional el potencial geológico del territorio y la cartera de proyectos en exploración y producción.

La PDAC vuelve a recibir a los referentes de la minería de todo el mundo y Santa Cruz estará presente.

La PDAC constituye el principal foro global de la industria minera, reuniendo a más de 30.000 asistentes entre empresas operadoras, fondos de inversión, bolsas de valores, proveedores estratégicos y gobiernos de más de 125 países. En este escenario, Santa Cruz busca fortalecer su posicionamiento como uno de los distritos metalíferos más relevantes de la Argentina.

En el marco del Argentina Day, el ministro Jaime Álvarez integrará el Panel de Provincias, donde expondrá las oportunidades que ofrece Santa Cruz en materia de oro, plata y uranio, así como las políticas públicas orientadas a generar previsibilidad, promover la exploración y extender la vida útil de los yacimientos en producción.

Paralelamente, la agenda institucional incluye reuniones bilaterales con compañías mineras internacionales, potenciales inversores y representantes de mercados financieros, con el propósito de presentar proyectos concretos y avanzar en vínculos que permitan dinamizar nuevas iniciativas en el territorio provincial.

Al centro de la imágen, Daniel González, secretaría de Coordinación de Energía y Minería, y Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación.

La estrategia provincial apunta a consolidar inversiones que fortalezcan la exploración, amplíen recursos, sostengan el empleo existente y generen nuevas oportunidades laborales, promoviendo un desarrollo productivo con impacto económico y social en las comunidades santacruceñas.

La presencia en Canadá forma parte de una política sostenida de promoción internacional que busca proyectar a Santa Cruz como un destino confiable, competitivo y con alto potencial geológico para el desarrollo minero de largo plazo.

Laura Yorghanjian, Directora Cámara de Comercio Argentino Canadiense.

A fines de febrero, La Opinión Austral confirmó que la Provincia de Santa Cruz -haciendo gala de su extensa trayectoria en minería metalífera- participará del evento con la presencia de un equipo técnico de Fomicruz Sociedad del Estado.

La gran apuesta será el uranio, un mineral crítico de gran demanda en el mundo entero. En enero pasado, el gobernador Claudio Vidal mantuvo una reunión con representantes de NANO Nuclear Energy, una empresa de Estados Unidos, con el objetivo de analizar alternativas productivas vinculadas al uranio existente en la provincia.

En aquella oportunidad, el gobernador había señalado que “es importante que los recursos de Santa Cruz se traduzcan en trabajo y desarrollo” y remarcó la necesidad de proyectar políticas que permitan generar oportunidades productivas a largo plazo para la provincia.

De echo, recientemente Estados Unidos firmó un acuerdo comercial estatégico con Argentina que incluye este elemento químico.