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Durante la conferencia de prensa realizada en forma posterior al lanzamiento de un nuevo esquema para la actividad de los hidrocarburos, a través del programa “Más Producción y Trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño”, directivos de las operadoras petroleras valoraron la convocatoria y el espacio de articulación generado por el gobierno provincial para debatir el futuro del sector.
En ese contexto, el ministro de Minería y Energía de Santa Cruz, Jaime Álvarez, fue consultado sobre qué tipo de compromisos son los que tienen que asumir las empresas en el marco del programa. Al respecto, indicó: “Son dos tipos de compromisos, los que están formalizados en blanco y negro, los escritos, de inversión, técnicos, programas de trabajo; y está también el compromiso humano, la responsabilidad empresaria, que deben honrar y cumplir con el pueblo santacruceño”.
Luego remarcó la ley del 90 a 10 de empleados santacruceños sobre los foráneos: “Creo que los empresarios van a hacer todo lo posible en capacitar a los recursos humanos de nuestra provincia para que el cien por ciento sean santacruceños”. En esa misma línea, agregó: “También decimos que la mayoría de los insumos y servicios deben ser santacruceños” y subrayó: “La responsabilidad debe ser con las comunidades que se trabajan más próximas con la sociedad, con los trabajadores”.
Por su parte, Jaime Álvarez también habló de las responsabilidades compartidas y de la necesidad de agilizar los procesos administrativos. “El gobierno tiene que ser un agilizador, que tiene que empujar el carro de forma conjunta con los empresarios y no volverse burocrático”, sostuvo.
Asimismo, planteó la importancia de mejorar la eficiencia laboral y los niveles de producción. “Son charlar que se tienen que tener de forma conjunta como sociedad”, afirmó, y concluyó: “Tenemos que trabajar todos juntos”.
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