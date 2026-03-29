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Santa Cruz es la provincia de Argentina con mayor potencialidad para el desarrollo del hidrógeno, desde el Círculo de Políticas Ambientales, señalaron que el distrito patagónico debe ser el protagonista a nivel nacional y dar el debate necesario para que el gobierno de Javier Milei avance hacia un desarrollo industrial de este vector energético.

Recientemente en Río Gallegos se llevó adelante la primera reunión de la Mesa Provincial de Hidrógeno del 2026. El ministro de Minería y Energía de Santa Cruz, Jaime Álvarez, observó que “Santa Cruz tiene la posibilidad de convertir su capacidad en energías renovables en vectores como el hidrógeno, el amoníaco o los combustibles sintéticos, que pueden ser exportados a distintos mercados del mundo”.

Remarcó las ventajas competitivas: “Contamos con condiciones para posicionarnos como productores a nivel global, con niveles de eficiencia muy competitivos. Tenemos que prepararnos para aprovechar esa oportunidad”.

Además, subrayó la importancia de generar condiciones para el sector al señalar que “es clave avanzar en un marco legal que brinde previsibilidad, porque de eso depende la llegada de inversiones y el desarrollo de esta industria”.

Ley Nacional de Hidrógeno

“La discusión legislativa nacional quedó estancada”, señaló recientemente en una entrevista exclusiva a La Opinión Austral, Juan Carlos Villalonga, referente del Círculo de Políticas Ambientales.

No obstante, valoró que Santa Cruz debe avanzar hacia su propia legislación provincial y además promover en un diálogo amplio entre sus legisladores nacionales, el Poder Ejecutivo Provincial y comunidades

“El RIGI no sirve para proyectos de hidrógeno, la ventana de tiempo no es propicia. La maducración de esta industria será alrededor del 2035. No habrá desembolsos importantes -como plantea el RIGI- en tres años. Es un total desconocimiento”, alertó.

“Esto quedó ratificado por el contexto global. La actividad está ralentizadaen Chile, Brasil, Uruguay y en el mundo, producto del accionar de Donald Trump, contrario al cambio climático. La transición energética y el impulso al hidrógeno sienten el impacto”, señaló sobre el escenario nacional.

Esta ralentización hoy genera una nueva oportunidad para Argentina y avanzazr hacia el desarrollo industrial del hidrógeno.